Galerii. Lastekirjanduse keskuses näeb Stanislaw Lemi loodud robotite maailma

Stanislaw Lem viib lugeja teadusliku fantastika maailma. Tema "Robotite muinasjutte" soovitatakse üle 14-aastastele lastele või siis täiskasvanuile, kelles on peidus laps.

"Kui vaadata, kes need tema muinasjuttude tegelased on, siis on neid isegi raske ette kujutada. Kui te võtaksite näiteks transformerid ja kujutaksite ette, et nad on nii suured, et ulatuvad Maast Kuuni ja sõdivad omavahel, siis see on vägagi gigantne maailm, kus tema robotite muinasjuttude tegelased toimetavad," selgitas "Aktuaalsele kaamerale" kirjastuse Päike ja Pilv kirjastaja Katrin Reinmaa.

"Aga seal taga on väga inimlikud lood, ta ikkagi vaatab inimese pähe ja südamesse oma lugudega."

Eesti keeles ilmunud värviliste illustratsioonidega raamat on esimene, varem on Lemi illustreeritud vaid mustvalgete piltidega. Õigupoolest Lem ise illustratsioonidest väga lugu ei pidanud.

Poola suursaatkonna kultuurireferent Slawomira Borowska-Peterson sõnas, et samas meeldis see idee Lemi pojale ja autoriõiguste pärijale ja ta usub, et vast ei paneks sellist lahendust pahaks ka Lem ise.

"Siin on mõned tsitaadid, mis ei mahtunud pannoodesse, me oleme neid murdnud ja selleks, et lause lõppu näha, peab paar sammu edasi minema ja üle nurga ja siis pärast tagasi. See oli Lemile omane viis, ma usun, et ta ei oleks vastu."

Kõik illustratsioonid on valminud eesti ja poola kunstnike koostöös. 16 muinasjutust 8 on eesti ja 8 poola kunstnike illustreeritud. Näitus "Robotite muinasjutud" on Eesti lastekirjanduse keskuses avatud 13. märtsini ning liigub sealt edasi Haapsallu ja teistesse Eesti linnadesse.