14. etenduskunstide lühivormide festival tähistab uut formaati

Laupäeval, 20. märtsil kell 18 toimub elektron.art vahendusel etenduskunstide lühivormide festival Made in Estonia Maraton @ e‾lektron.

14. korda toimuv festival liigub veebi mitte ainult olude sunnil vaid korraldajate sõnul ka selleks, et näidata, et reaalajas loodav etenduskunst internetis on uus tähistamist väärt formaat.

Sel aastal astuvad üles fluxxious_, Paul Beauidoin, Siim Tõniste, Liisi Hint, Shion-Yokoo Ruttas & Rommi Ruttas & Jari Matsi & Judith Parts, Anumai Raska & Johanna Vaiksoo, Ursula Rummel, Annabel Tanila & Kärt Koppel & Daniela Privis, Emer Värk, Lumi Vihterpal & Jekaterina Kultajeva & Kristino Rav, Helina Karvak & Liis Konsap & Kirte Jõesaar, Nele Marie Tiidelepp, Silvia Sosaar, Henri Hütt, Anna Preobrazhenskaya-Maier, Katrena Lenzo, Eline Selgis & Anni Zupping, Rait Rosin, Ringhold, Ruta Ronja Pakalne & Indrek Kornel.

Made in Estonia maraton on alates 2006. aastast toimuv etenduskunstide kureerimata festival, kus kõik saavad osa võtta juhul, kui etteaste on loodud spetsiaalselt maratoni jaoks ning mahub 7 minuti sisse.