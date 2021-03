Põldsam: Anu Põdra "Keelte" jõudmine Tate'i on Eesti kunstile suur sündmus

Esimese Eesti kunstniku teosena on Londonis asuvasse kunstimuuseumisse Tate jõudnud Anu Põdra 1990. aastatel loodud teos "Keeled". ERR-ile antud intervjuus kinnitas kunstispetsialist Rebeka Põldsam, et see konkreetne töö tundus Tate'i jaoks kõige huvitavam.

Rebeka Põldsam selgitas, et neid Anu Põdra teoseid, mida ei ole juba Eesti kunstimuuseumi või ka Tartu kunstimuuseumi kogudes, on vaid alla kahekümne. "Nendest valikutest tundus Tate'i komisjonile just see 1990. aastate teos kõige huvitavam, ekspressiivsem ja representatiivsem."

"Eesti kunstile on see kindlasti suur sündmus, sest iga teos, mis sellistesse suurtesse kunstimuuseumitesse kuulub ja mida seal eksponeeritakse, annab mingi lisalaiendusele sellele suurele pildile, kus me praegu elame," tõdes ta ja lisas, et see on suur õnnestumine kunstiteadlastele, kunstnikele ja erinevatele institutsioonidele.

"Võib isegi öelda, et see samm on justkui jala ukse vahele saamine, tänu millele võivad muutuda nii Eesti kui ka teised Ida-Euroopa ja Põhjamaade kunstnikud arusaadavamaks," sõnas Põldsam ja lisas, et Anu Põdra "Keeled" juba 2020. aasta detsembris Londonisse. "Kohe saab neid näha Liverpooli biennaalil, kus märtsis avatakse välialad ning mai keskpaigas saab ka siseruumid avada, mil näevad ka kõik Liverpoolis "Keeli"."