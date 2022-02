Anu Põdra teosed läbivad enne Veneetsia biennaalile jõudmist taastuskuuri

Veneetsia kunstibiennaalil on sel aastal eesti kunst esindatud nii rahvuspaviljonis kui ka suurel kuraatorinäitusel "Milk of Dreams", kuhu valiti välja Anu Põdra 1980. aastatel valminud skulptuurid.

Kuraator Cecilia Alemani näituse temaatika keerleb ümber keha. Kaasaegse Kunsti Eesti Keskuse juhataja Maria Arusoo sõnul tutvustati Alemanile paari aasta jooksul paljude eesti kunstnike portfoolioid, enne kui valik Põdra teostele langes.

"Vaatajani jõuavad väga huvitavad naiskunstnike teosed, et see on väga tugevalt naiskunstnike poole kaldu," sõnas Arusoo.

Anu Põdra loomingus on eriline koht materjalil. Erinevalt oma kaasaegsetest ei kasutanud ta pronksi, vaid katsetas vormimänge, ühendades näiteks tekstiili ja peene rätsepatöö meditsiinilise plastikuga.

Ka kuraator Rebekka Põldsami sõnul on Põdra teosed imetlusväärsed. Enim paelub teda kunstniku imepärane oskus materjaliga ümber käia.

Enne Veneetsia reisi läbivad teosed põhjaliku taastuskuuri Kumu konservaatori Isabel Aaso-Zahradnikova käe all, kellel muuhulgas tuli asendada ühe kannatada saanud skulptuuri ajahambast läbipuretud kingatallad ning taastada fotode põhjal teose algne välimus.