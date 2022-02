Anu Põdra teosed valiti 59. Veneetsia biennaali peanäitusele

Veneetsia biennaali tänavune kuraatorinäitus "Milk of Dreams" lähtub Mehhiko kirjaniku Leonora Carringtoni samanimelisest raamatust. Kuraator Cecilia Alemani on aprilli lõpus avatava näituse jaotanud mõtteliselt kolme teema vahel: kehade ja nende muutumiste kujutamine; inimese ja tehnoloogia vaheline suhe; kehade ja Maa vaheline suhe. Kokku osaleb Cecilia Alemani kuraatorinäitusel 213 kunstnikku, kellest 180 esimest korda.

Anu Põdra teoste valimine Cecilia Alemani kuraatorinäitusele Eesti kunstile oluline ja erakordne hetk. Varasemalt on Eesti kunstnikud Veneetsia biennaali peanäitusel osalenud kaks korda: Ene-Liis Semper 2001. aastal Harald Szeemanni kuraatorinäitusel ja Jaan Toomik 2003. aastal Francesco Bonami kuraatorinäitusel.

Anu Põder (1947–2013) oli skulptor ja installatsioonikunstnik, kes katsetas järjepidevalt uute abstraktsete vormide ning mitmesuguste materjalidega kipsist ja puust söe ja tekstiilini, valguse, lõhnade ja maitseteni. Põdra varajane looming käsitleb noore naise saamist emaks ja keskealiseks naiseks nõukogude aja lõpuaastatel, hilised tööd on kommentaar ühiskonnas toimuvatele protsessidele taasiseseisvunud Eestis.

Põdra varane looming käis pisut vastuvoolu nn Eesti kunsti pronksiajal, mil skulptorid valasid erakordselt palju monumente ja portreebüste – ta ei kasutanud pronksi, vaid läks kaasa hoopis selle perioodi suurte vormimängudega, jõudes sürrealismist popkultuuri ja argielu kujutamiseni.

Anu Põdra loomingut on viimastel aastatel näidatud Kumu kunstimuuseumis (2017), 13. Balti triennaalil Vilniuses (2018), Pori kunstimuuseumis (2019), La Galerie Noisy-Le-Sec'is Pariisis (2019), Liverpooli biennaalil (2021). 2021. aastal omandas tema teose "Keeled (Aktiveeritud versioon)" (1998) teise originaali Tate kunstimuuseum Londonis. Teose esimene originaal asub Eesti Kunstimuuseumis.

Cecilia Alemani (1977) on Itaalia päritolu kuraator, kes elab New Yorgis. Varasemalt on ta kureerinud Itaalia paviljoni 57. Veneetsia biennaalil (2017) ja töötanud kunstimesside Frieze ja Art Basel paralleelprogrammidega. Alates 2011. aastast on ta töötanud High Line Art Programi juures, mille eesmärk on tellida kunstiteoseid avalikku ruumi ja ebaharilikesse paikadesse. Alemani on kirjutanud paljudesse kunstiajakirjadesse ja välja andnud kunstiraamatuid. Ta on esimene Itaalia päritolu naiskuraator, kes on kutsutud Veneetsia biennaali peanäitust kureerima. 59. Veneetsia biennaali näituse jaoks tutvus ta Eesti kunstiga Kaasaegse Kunsti Eesti Keskuse kutsel.

Veneetsia biennaal on vanim ja suurim kunstisündmus maailmas. Lisaks rahvuspaviljonide süsteemile, kus Eesti osaleb 1997. aastast, on biennaali oluline osa kuraatorinäitus, mis toimub Giardini ja Arsenale näitusealadel. Peanäitust kureerib igal biennaalil erinev kuraator, kes koos oma tiimiga kutsub näitusele kunstnikke eri paikadest üle maailma. 59. Veneetsia biennaal avatakse 23. aprillil ja kestab 27. novembrini.