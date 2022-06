Liste kunstimessil osalevad esmakordselt korraga kaks Eesti galeriid

Galeriid esitlevad eraldi väljapanekutel kolme Eesti kunstniku loomingut: Kogo galerii tutvustab messil Kristi Kongi ja Laura Põllu töid, Temnikova & Kasela galerii esitleb Merike Estna teoseid.

"Rahvusvahelistel messidel osalemine on viimase kümne aastaga saanud tavapäraseks osaks Eesti professionaalsest kunstielust. Esmakordne juhus, kui ühel messil osaleb väljapanekuga lausa kaks galeriid meie väikeselt väljalt, kinnitab, et paljude osapoolte pikaajaline koostöö kunstituru arendamisel on vilja kandmas. Usun, et riik toetab ka tulevikus jõudumööda galeriste, et neil oleks võimalus sama laia haardega meie mitmekesist kunstipilti maailma kogujatele tutvustada," ütles kultuuriministeeriumi kunstinõunik Maria-Kristiina Soomre.

Kogo galerii esitleb 2022. aasta Liste Art Fair Baseli kunstimessil väljapanekut "Tundemaastikud", mis hõlmab Kristi Kongi õlimaale ja akvarelle ning Laura Põllu sõlmtehnikas tekstiile ja keraamikat.

Temnikova & Kasela galerii esitleb messil Merike Estna installatsiooni "Lõpp, mis on alati lähedal olnud", mis koosneb suuremõõtmelistest maalidest, käsitsi kootud villastest vaipadest, digitaalsetest joonistustest ja mesilasvahast küünaldest.

Kogo galerii osaleb Liste messil teist korda järjest, 2021. aastal esitles galerii Mari-Leen Kiipli ja Eike Epliku teoseid. Temnikova & Kasela galerii osaleb Liste kunstimessil viiendat korda, olles teiste seas esitlenud Jaanus Samma, Kris Lemsalu ja Inga Meldere loomingut.

Sel aastal osaleb Liste messil 82 galeriid 37 riigist, esitledes enam kui 100 kunstniku teoseid. Füüsilise messi kõrval on avatud ka messi online-platvorm Liste Showtime Online, kus Kogo galerii tutvustab põhjalikumalt Kristi Kongit ja tema teoseid, Temnikova & Kasela galerii tutvustab Merike Estnat ja tema töid.