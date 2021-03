Tristan Priimägi: ei tule kellelegi üllatuseks, et Hollywoodile meeldib end peeglist imetleda

"Mank" (režissöör David Fincher, 2020)

"Ei tule kellelegi üllatuseks, et Hollywoodile meeldib end peeglist imetleda. See on klassikaline Oscarite edufilm, mis räägib Hollywoodi folkloorist," ütles Priimägi. "Ilmselt paljudes meelelahutusperekondades, kelle liikmed hääletavad Oscaritel, on see olnud osa lapsepõlvejuttudest ja nad on selle sees kasvanud. See on suures osas Ameerika vägevate muinaslood - William Randolph Hearst ja Patty Hearst, meedia ja filmikunsti glamuur."

"Film ise on väga tehniline, hästi tehtud, aga mõnes mõttes minu jaoks tundetu. Kui öeldakse, et David Fincher autorina on suur "Kodanik Kane"-i fänn, mille saamislugu see film justkui on, siis kui selle filmi mõju on see, et keegi vaatab "Kodanik Kane"-i, siis on kõik hästi, aga Kane'iga siin midagi võrrelda minu jaoks ei ole."

"Huvitav on see, et ta on Netflixi film ja Netflix selle teema käsitlemisega ka maskeerub ise osaks Hollywoodi folkloorist, mida ta ju tegelikult pole," rääkis Priimägi. "Ta on täiesti uus firma, rajatud uutele kaasaegsetele ärimudelitele ja ajab äri teistmoodi, vastanduses vanale Hollywoodile. Ja nüüd ta ise selleks muundudes muuutub selliseks ja võib-olla järgmine põlvkond räägibki Netflixist nostalgiaga. See on nende eesmärk kindlasti."

Anthony Hopkins ("Isa", 2020) / Chadwick Boseman ("Ma Rainey's Black Bottom", 2020)

Parima meesnäitleja kategoorias on Priimäe sõnul vastasseis Anthony Hopkinsi ja Chadwick Bosemani vahel. "Hopkins vana valge mees, kes tuleb püüdma mitmendat Oscarit ja teine on Boseman, noor must mees, kelle taskus tugev trumpkaart ehk ta on surnud."

"Näiteks Kuldgloobus läks Bosemanile. Minul on see tunne, et kui postuumselt esitatakse keegi auhinnale, on mul on väga keeruline hinnata tema näitlejaoskusi, kui seal on selline kallutav asjaolu," nentis Priimägi. "Sama oli Heath Ledgeriga. Võta kinni, kas see on õige või ei ole. Boseman Kuldgloobuse sai, Oscaritel see vastasseis on ja minu jaoks on huvitav, kuidas otsustatakse otsustada."

"Isa" (režissöör Florian Zeller, 2020)

Edu ennustab Priimägi ka Florian Zelleri filmile "Isa". "Ta on sammu teinud, filmi astunud ja oma esimese filmi lavsatnud. Kui "Isale" midagi ette heita, siis see ongi mingis mõttes teaterlikkus või kammerlikkus, mis seal filmis tahes tahtmata on, sest tegevustik toimub ühes korteris. Aga ta on piisavalt suutnud filmikunsti vahendeid arranžeerida, et see oleks ainulaadne teos. See koht nominatsioonides on ära teenitud küll."

Andra Day ("The United States vs. Billie Holiday", 2021) / Carey Mulligan ("Paljutõotav noor naine", 2020)

"Andra Day, kes Billie Holiday kehastamise eest Kuldgloobuse juba sai, tundmatu nimi tuli ja võttis Kuldgloobuse," nentis Priimägi. "Roll on muidugi eepiline, mulle meenutas Greta Garbot surivoodil viimaste monoloogidega. Seal on mingisugust mõõdet kindlasti osatäitmises."

Teine, kes võib parima näitlejanna Oscari pälvida, on Carey Mulligan rolli eest filmis "Paljutõotav noor naine". "Carey Mulligan teeb korraliku rolli. Kahjuks vastasseisus räägib tema kahjuks see, et ta ei kehasta kedagi reaalset ja ta pole biograafiline tegelane, sest neil on alati eelis," ütles ta, kuid lisas, et filmist endast võib saada Oscarite must hobune. "Auhinnaralli jooksul on ta seda momenti enda ümber korjanud ja nominatsioonide arv sellele filmile - viis tükki - on märk sellest, et see on tõusu peal, mida ma poleks poleks oodanud."

"Sound of Metal" (režissöör Darius Marder, 2019)

"Riz Ahmed mängib mürarokibändi trummarit, kellel hakkab kuulmine järsult ära minema. Lähtepunkt ei ole kõige huvitavam minu jaoks kirjeldusena, aga see on ainult esimene samm," rääkis Priimägi. "See on ülihea karakterdraama, art house nädie põhivõistlusprogrammis, kus keskendutakse jama tõttu pinge alla sattunud inimsuhetele. Väga veenvalt mängitud, karakterid on mitmekülgsed, keerulise tausta ja käitumisega. Minu isiklik lemmik võistlusprogrammist, täiesti ootamatult hea."

"Järgmine ring" (režissöör Thomas Vinterberg, 2020)

Võõrkeelse filmi Oscarit ennustab Priimägi kindlameelselt Taani režissööri nii-öelda "joodikutefilmile" "Järgmine ring". "Joodikutefilmil on põhimõtteliselt taskus see auhind," sõnas ta. "Põhikonkurendid elimineeriti poolfinaalis ja järgi on jäänud need, kelle võit oleks üllatus. Film on muidugi korralikult jooksev, selge draama komöödiaelementidega, Mads Mikkelsen on väga äge ja veenev."

"Huvitav on see, et Vinterberg kandideerib parima režissööri kategoorias, mida poleks osanud talle loota ja mulle eurooplasena teeb see suurt heameelt, kui taanlane tuleb taanikeelse filmiga nende õuele kaklema."