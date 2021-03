Aigar Vals ja Ramo Teder avaldasid ühisloo "Naine Kuppi Kaine"

Aigar Valsi sõnul sündis "Naine Kuppi Kaine" pikkade sessioonipäevade käigus Aida keldris proove tehes ning on inspireeritud Viljandist ja pärimusmuusikast aga tihedalt seotud ka eksperimentaalse alternatiivmuusikaga.

"Meil Ramoga sujus koostöö väga orgaaniliselt. Loodavast rääkimise asemel sündis kõik improvisatoorselt olukorda jälgides. Leppisime hiljem lihtsalt kokku loo struktuuris ja sõnades, milleks saidki loomulikult Naine Kuppi Kaine," rääkis Vals.

"Pärimusmuusika Aidas residentuuris viibides sain palju mõtteainest oma edasise muusikukarjääri osas – muuhulgas kavatsen tulevikus kaasata rohkem pärimuspille ja lisaks residentuuri jaoks loodud kontsertkavale jätkub meil Ramoga koostöö ka edaspidi."

Aigar Vals on mänginud trummarina ansamblis Badass Yuki ja grupis Junk Riot. Kolme aasta eest ilmus Aigari debüütalbum "End Game" ning 2020 aasta sügisel teine kauamängiv "Imperaator". 2020 aastal lõpetas ta Eesti kunstiakadeemia animatsiooniosakonna magistriõppe.

Ramo Teder on eesti kunstnik ja muusik, kes teinud soolokarjääri artistinime all Pastacas ning mängib koos Marko Veissoniga hiiu kandleid elektroonikaga ristavas duos Puuluup. Ta on lõpetanud Eesti kunstiakadeemia maalikunsti erialal.

"Aida sessioonid" on Eesti pärimusmuusika keskuse ellu kutsutud videosari, mis tutvustab nii Viljandi pärimusmuusika aidas esinevaid ja resideeruvaid artiste kui ka maja ennast. Sessiooni salvetamiseks on muusikutel võimalik valida oma lemmikpaik aidas ja esitada seal oma selle hetke lemmiklugu.