Kogo galerii valiti Šveitsis toimuvale kunstimessile Liste Art Fair Basel

"Kogo on oma innovaatilise näituseprogrammiga võtnud südameasjaks just noorema põlvkonna kunstnike tutvustamise. Kutse osaleda tänavu Listel on rahvusvaheline tunnustus tehtud tööle – liikuda kolme aastaga galerii asutamisest Liste ridadesse on väga suur saavutus," selgitas Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskuse direktor Karin Laansoo. "Regionaalset tähtsust rõhutab veelgi enam fakt, et messi ajaloo jooksul on tegu alles neljanda osaleva galeriiga Baltikumist."

Kogo galerii esitleb Liste kunstimessil Mari-Leen Kiipli ja Eike Epliku teoseid. Väljapaneku keskmes on kasvuhoone, mis ühelt poolt sümboliseerib imelist eskapistlikku aeda, teisalt on see metafoor inimese kontrollivajadusele ja meie ülekuumenevale planeedile. Kasvuhoone loomisel ammutatakse muu hulgas ainest isetekkelistest suvila- ja aiamaa-aladest mitmete Eesti linnade servas. Galerii esitleb elavate taimede vahel Mari-Leen Kiipli videoteoseid ja mõlema kunstniku skulpturaalseid töid. Messi online-platvormil Liste Showtime tutvustab galerii põhjalikumalt kunstnikku Mari-Leen Kiipli ning tema teoseid.

Liste Art Fair Basel on üks Euroopa olulisimaid kunstimesse, mis keskendub noortele galeriidele ja uutele tendentsidele kaasaegses kunstis. Liste kunstimess toimub 20. kuni 26. septembrini Baselis Šveitsis paralleelselt maailma vanima kunstimessiga Art Basel. Mess toimub seekord 26. korda, igal aastal pääseb sadade soovijate seast messile 75-80 noort galeriid üle maailma.

Kogo galerii on kaasaegse kunsti galerii Tartus, mis on asutatud 2018. aastal Liina Rausi poolt. Kogo on varasemalt osalenud kunstimessidel Art Vilnius (2018, 2019), Unseen Amsterdam (2019), Foto Tallinn (2019), Artissima (Torino, 2020).