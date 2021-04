EKKM-i 15. hooaega saadavad temaatiline näituseprogramm ja värskendatud õueala

Aprillis-mais toimuvad EKKM-i hoovis ning maja ümbritsevatel kruntidel Tallinna linna poolt läbiviidavad lammutustööd, mis muudavad oluliselt EKKM-i naabruskonda. Samas jätkub muuseumi hoovis kunstnike kogukonnaaia projekt, ööpäeva jooksul on nähtavad väliteosed ning kohviku terrassiala ootab külastajaid. EKKM tegeleb olenemata oludest jätkuvalt sellega, et olla osa mittekommertslikust avalikust ruumist.

EKKM püüdleb oma tegevuses taaskasutuse ja rohemajanduse poole, mistõttu alustab EKKM-i uue kohvikupidajana vegankohvik Lisanna. Kohvik avab majas uksed 4. mail, esialgu kaasamüügi ja väliterrassiga.

EKKM-i katuse alla naaseb ka Lugemiku raamatupood. Sel hooajal on uuenenud kohvikus Lugemiku raamaturiiul, kust saab soetada kohalikku ja rahvusvahelist kunstialast uudiskirjandust.

Käesoleval aastal hakkavad EKKM-is toimuma ka regulaarsed giidituurid ning muud publikuprogrammide sündmused, mis kuulutatakse välja koos vastavate näituste infoga.

Sõltuvalt oludest ja kehtivatest kordadest loodetakse EKKM-i juubelihooaega tähistada juuli lõpus peoga.

EKKM-i 2021. aasta näituseprogramm:

2021 aasta avaprojekti "Reskriptitud EKKM-i kogude külastus" raames muutub näitusemaja hoidlaks ning ringkäike EKKM-i kunstikollektsiooni juhatab produktsiooniplatvorm RESKRIPT (Maarin Mürk ja Henri Hütt). Reskript on EKKM-i kutsel viinud läbi kogude inventuuri, otsinud ladudest ja garaažidest välja nii teoseid kui ka säilmeid ning kogunud kokku seotud legendid. Selle uurimistöö tagajärg on senise kogude jaotuse ümbertegemine, mitmete uute kogude algatamise ja tulevikku suunatud kogumispoliitika põhimõtete väljapakkumine. Ekskursioonidel avatakse külastajatele tsoonid, kuhu tavapäraselt ligi ei pääse, osalejatele usaldatakse infot, mida kuskil kirjas ei ole, tutvutakse teostega, millest paljusid ei ole publikule aastaid näidatud ning arutatakse koos, mida tähendab EKKM-i mäng muuseumiks olemisega.

Tuurid algavad 4. mail ning kestavad 16. maini.

Laura Tootsi suvine kuraatorinäitus "Kaugete meelte kuma" keskendub ühiskondlikule väärtustajule ning käsitleb teemasid nagu kasinus, unarus ja hoolitsus, tõstes selle raames esile EKKM-i muutusterohke lähimineviku ja tuleviku. Näitusemaja, mis on oma elu jooksul läbinud järjepidevalt parandustöid ja ruumilisi uuendusi, on sellele vaatamata väsinud ja pragunev. EKKM-i füüsilised ja sümboolsed mõrad on omakorda aineseks ja elupaigaks kunstnike ideedele, külastajate mälestustele, töötajate ettepanekutele, rohkele tolmule ning majja unustatud kunstiteostele. Näituse proloogina sündis eelmisel kevadel EKKM-i aiamaa, võimaldades selle abil läbi mõelda näitusemaja laiem ruumikasutus ning avatus.

Näitus on avatud 5. juunist 18. juulini.

Keiu Krikmanni kuraatorinäitus "Liiasusest ja keeldumisest" vaatleb liiasust ja keeldumist kui kunstipraktikat ja elamisviisi. Liiasuse ilmnemine sõltub sellest, kuhu on seatud aktsepteeritavuse piirid – olgu need siis poliitilised, kultuurilised, avalikku või eraelu puudutavad. Kellegi või millegi liiaseks nimetamine võib saada keeldumise, näiteks ligipääsu või eneseteostuse piiramise aluseks. Samal ajal võib teadlik ja sihilik keeldumine olla jõustav strateegia. Käesolev näitus käsitleb liiasust just ängistuse vastu võitleva külluslikkusena.

Näitus on EKKM-i alumisel korrusel vahemikus 28. juuli–22. august.

Kuuenda Tallinna Fotokuu kaasaegse kunsti biennaali peanäituse kuraatoriteks on TOK (Anna Bitkina ja Maria Veits). Näituse juhtmotiiv on küsimus viisidest, kuidas valmistuda tulevikuks, mis põhineb vastastikuse sõltuvuse põhimõtetel ja uutmoodi ühiselul. Uurides Tallinna muutuvat kuvandit ja linna erinevaid kihistusi, lähtub kuraatorite duo TOK Vene filosoofi ja meediauurija Mihhail Kurtovi loodud terminitest intensiivne geograafia ja intensiivne paik. Näitus ja sellega kaasnevad sündmused on suunatud nende paikade kaardistamisele osaluspõhiste teoste ja kogukondlike algatus tega.

Näitus on üleval 4. septembrist 17. oktoobrini.

Hooaja lõpetab Edith Karlsoni isikunäitus, mille kuraator on Eero Epner. Näitus kraabib sealt, kuhu on ladestunud inimese ning tema ajaloo sügavamad kihistused. Karlsoni teosed on saanud inspiratsiooni arheoloogilistest leidudest ning keskaegsetest skulptuuridest, kuid tema teosed pole kommentaar, vaid liiguvad koos nendega inimhinge tumedatesse kihtidesse. Saurused ja motellitoad, eliit ja haigused, loomade laibad ning Kristus ristil, luud ja volangid. Näitus on kontseptuaalne kooslus Edith Karlsoni uutest töödest ja arhiivimaterjalidest ning pakub uusi tõlgendusmudeleid nii EKKM-i nimes peituvale muuseumile kui ka laiemalt sellele, mida me mõistame museaalsena.

Näitus on avatud 30. oktoober–12. detsember.

EKKM on näituste ajal avatud teisipäevast pühapäevani kell 12:00–19:00 ning külastamine on publikule jätkuvalt tasuta. Kohvik on avatud ka näitustevahetuse perioodil, teisipäevast pühapäevani 12:00–19:00.