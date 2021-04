Teatrikunstnik Jaak Vaus: teatris on kõik heas mõttes hullud

Vaus kinnitas, et ta on kogu elu makette tehtud ja neid hiljem muuseumisse antud, aga midagi ei jää sellest nagu alles. "Tundus, et viimane aeg on raamat kirjutada," sõnas ta ja lisas, et raamat on koondatud kolmeks vaatuseks, proloogiks ja lõputa epiloogiks. "Epiloog alles käib."

"Ma püüan kõiki lavastajaid mõista," tõdes Jaak Vaus ja mainis, et kuigi võib-olla mõne lavastajaga pole tal esmapilgul head klappi, siis tuleb ikkagi aru saada, mida talt täpselt oodatakse. "Loen vahel ka silmadest, mida ta tahab, või kuidas ta tuppa tuleb, kuidas ta oma kavandid avab, kuidas ta esitleb oma näitemängu, sellest kõigest saab midagi välja lugeda."

"Raivo Trassiga on väga hea teha, ta on nagu hundikoer, kui lavastuse hammaste vahele saab, siis ta enam lahti ei lase, ainult katsu kaasa joosta," mainis Vaus ja rõhutas, et teatris on kõik heas mõttes hullud. "See on saatanlik koht, annad näpu, võtab käe ja südame takkaotsa."

Teatrikriitik Jaak Allik sõnas, et 20. sajandi teisest poole teatrist meil eriti mälestusteraamatuid pole. "Selles mõttes näitab raamat hästi Vausi kui kunstniku elutööd, mis on muidugi vapustav, see on 287 lavastust ja 67 lavastajat, samuti on ta olnud nelja teatri peakunstnik," kinnitas ta ja rõhutas, et Jaak Vaus on ka ise olnud väga täpne oma töö jäädvustaja. "Tal on olemas fotod, maketid, tunnistused, laureaadipaberid."

"Eriti väärtuslik on selle teose puhul aga see, et seal on suur hulk Eesti lavastajate miniportreesid," tõdes Allik ja kinnitas, eriti hinnalised on aga just mälestused neist inimestest, kes on lava taga. "Raamatust saab lugeda mahlakat elavat ajalugu, kellega söödi kapsasuppi, kellega käidi kalal, kellega tehti ahjukartuleid."

