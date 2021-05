Setomaa muuseumide direktorina alustas tööd Ivo Posti

"Uuel Setomaa Muuseumide direktoril on väga tugev pagas muuseumitöös Narva muuseumi direktori ja teadurina, juhtides suurt kollektiivi ja viies läbi EL projekte, samas on Ivo Posti pärit Vana-Võromaa põhjaosast ja hästi kursis ka seto kultuuri põhitõdedega," selgitas tehtud valikut Setomaa vallavanem Raul Kudre. "Üheks eesmärgiks on uuel direktoril kindlasti ettevalmistatult minna vastu suvisele turismihooajale ja jätkata pooleliolevaid projekte ja tegevusi.

Ivo Posti kinnitas, et sõitis aprilli lõpul kõik Setomaa muuseumid läbi ja tundis, et ootused on kõrged. "Inimesed, kellega kohtusin, on entusiasmi ja pealehakkamist täis ning usun, et selle meeskonnaga on võimalik mägesid liigutada."

Posti on lõpetanud Haagi kuningliku konservatooriumi ja hetkel omandamas Tartu Ülikoolis magistrikraadi religiooniantropoloogias. Varasemalt on töötanud SA Narva Muuseum teadusjuhi ja direktorina, lisaks on ta tegev vabakutselise laulja ja laulupedagoogina.

Alates 2019. aastast on Setomaa muuseumid valla poolt hallatav ühendasutus, mille koosseisu kuuluvad Saatse muuseum, Värska talumuuseum, Obinitsa muuseum, Kindral Reegi maja, Luikjärve talukompleks ning Seto Tsäimaja.