Ivo Posti: maanteemuuseum tuleb kohaliku kogukonnaga tugevamalt siduda

Maikuu alguses alustas Maanteemuuseumi juhatajana tööd Ivo Posti, kes nüüd koos töötajatega koostab Maanteemuuseumi arengukava. "Esimesed perioodid tihti ongi nii, et käib selline kompimine ja asutusesisene kokkuleppimine, et mismoodi me edasi lähme, et kas on uusi mõtteid, kas on vaja midagi muuta ja kuidas edasi liikuda," ütles Posti.

"Näiteks üks suur töö, mis meil ees seisab kohe, on arengukava tegemine, sest vana arengukava lõppeb, seega mul on just ideaalne võimalus koos töötajatega panna paika tulevased arengusuunad, mida me edasi teeme," selgitas ta ja lisas, et peab võimalikuks Maanteemuuseumi laienemist erinevate valdkondade suunas.

"Kindlasti tuleb kaaluda muuseumi tegevuste laiendamist, see tähendab ka teiste transpordiliikide peale," sõnas Maanteemuuseumi uus juht ja kinnitas, et neil on selleks potentsiaali ja jõudu. "Selleks on kindlasti ka vajadus olemas, sest meil Eestis kipub olema nii, et tehniliste pooltega tegeletakse oluliselt vähem ja veel vähem tegeletakse selle ajaloo ja laiemalt loo talletamisega."

Oluliseks väljakutseks peab Ivo Posti Maanteemuuseumi ettevõtmised lõimida kohaliku kogukonnaga. "Maanteemuuseum on olemuselt natuke nagu selline UFO, mis on maandunud siia Varbusele postitee äärde, ta küll kasutab kogukonna halduses või kogukonnas olnud postijaama, aga olemuslikult jääb ta nagu natuke võõraks, natukene nagu UFOks siin metsade ja põldude vahel."

"Peab leidma kindlasti leidma teid, kuidas kohaliku kogukonnaga rohkem siduda, on see siis konkreetsed lähikülad, Kanepi vald, Põlva maakond või ka Lõuna-Eesti tervikuna, neid kihistusi või tasandeid on mitmeid," mainis Ivo Posti.