Maanteemuuseumis avati rahvusvaheline näitus Euroopa linnade ühistranspordist

Näitusel "Jänesed ja rööpad" näeb, millist rolli ühistransport erinevate Euroopa linnade ja inimeste elus mängib. "Jänesed" vaatleb, kuidas kasutajad ja teenusepakkujad, reisijad ja töötajad üksteisega ühistranspordis suhestuvad, kuidas nad loovad avalikku ruumi. "Rööpad" aga uurib trammide näitel, millist rolli ühistransport kui taristu inimeste elus ja linnades mängib. Näitust näeb ka internetikeskkonnas.

Projekt koondas aastatel 2019–2022 humanitaar- ja sotsiaalteadlasi ning kunstnikke üle Euroopa, kes uurisid, kas ja kuivõrd on ühistransport avalik ruum. Näitus meenutab oma kujult ühissõidukit, et külastaja saaks asuda kujuteldavale teekonnale ja avastada eri Euroopa linnade lugusid. Esmakordselt avati näituis aprillis Brüsseli kesklinna avalikus galeriis (Halles Saint-Géry), kus toimus ka projekti lõpukonverents.

Maanteemuuseumi teadur Andres Seene leiab, et olenemata sellest, kas külastaja kasutab ühistransporti regulaarselt või harva, võib see näitus muuta tema arusaamu ühistranspordist. "Maanteemuuseumi jaoks on see üldse esimeseks rahvusvaheliseks teadus- ja näituseprojektis osaluse kogemuseks," sõnas Seene. "Eriti vaimuavardav oli, milliseid uurimismeetodeid tänapäeval uurijad (ühis)transpordi käsitlemisel kasutavad. Ühistranspordi teema muutub seoses energiakandjate kallinemisega nii meil kui mujal järjest olulisemaks, mistõttu mõjub näitus ka praeguses ajahetkes väga aktuaalselt."

Projekti põhipartneriteks olid Tallinna Ülikool, Åbo Akademi (Turu Ülikool), Leibnizi Regionaalgeograafia Instituut Leipzigis ja Brüsseli Vaba Ülikool. Eesti Maanteemuuseum oli kaasatud projekti assotsieerunud partnerina. Erinevate teadurite ja uurimisgruppide töö tulemused sidus kuraatori ja disainerina näituseks kokku Tallinna Ülikooli ja Åbo Akademi nooremteadur ja kunstnik Aleksandra Ianchenko.

Näitus "Jänesed ja rööpad" liigub septembris Eesti Maanteemuuseumist edasi Itaaliasse Padua ülikooli.