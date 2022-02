Maanteemuuseumi uueks juhiks saab Ivo Posti

"Ma olen juba päris pikalt olnud ilma puhkuseta ja mõtlesin, et mul on tarvilik ühest küljest hinge tõmmata, aga teisalt ka veidi tegeleda muuseumiväliste asjadega, sest muuseumitega olen ma seotud alates 2015. aastast, seega on vaja ka mõningaid muid asju teha," ütles Posti ja lisas, et 28. veebruaril on tema viimane tööpäev Setomaa muuseumites. "Teatavasti ma tegelen kõrvalt ka muusikaga ja oleks soov mõningate projektidega tegeleda ja ette valmistada."

Posti sõnas, et maanteed ja sillad on vaid üks osa Eesti transpordiajaloost. "Ma tegelikult näen, et peaks Eestisse tekkima tinglikult öeldes töönimekirjaga transpordimuuseum, mille all maanteemuuseum oleks lihtsalt üks filiaale, sest meil on ka rongiliiklus, laevad ning palju teisigi transpordivahendeid," ütles ta ja lisas, et materjali ja võimalusi laienemiseks teistele teemadele peaks olema küll ja küll.

"Maanteemuuseum on teatavasti transpordiameti alluvuses ja transpordiamet on kokku koondatud kolmest varasemast ametist, mis tegelesid erinevate transpordiliikidena, seega ma näengi esimese suure visiooni arengut üldisema transporditeema suunas, maanteemuuseum sellisena jääb mõistagi alles," kinnitas ta.

"Põhimõte, mida olen ka varasemas töös rakendanud, on see, et ma püüan alustada puhtalt leheküljelt, seda enam, et uue inimesena pole mul varasemaid suhtumisi ja mõtteaineid," mainis Posti ja lisas, et ta tahaks end kõigepealt viia kurssi, millised on varasemad nägemused olnud transpordiameti poole ning sealt edasi minna. "Ette ma midagi otsustada ega arvata ei taha."

Ühe muudatusena näeks Posti ka seda, et maanteemuuseumist võiks saada sihtasutus. "See avardaks oluliselt tegutsemisvõimalusi ja otsustusõigust ning annaks muuseumile vabad käed enesearenguks, selle küsimuse ma kahtlemata lauale toon, omaette küsimus on, kuhu läbirääkimised ja mõttevahetused viivad."