Linn soovib vaatamata arutelule rajada Tartu südalinna kultuurikeskuse Keskparki

Selle üle, et Tartu südalinna kultuurikeskuse näol saab endale uued ruumid Tartu Kunstimuuseum ja Linnaraamatukogu, rõõmustavad ilmselt kõik tartlased. Küll aga on käinud kuude kaupa tulised vaidlused keskuse asukoha üle, mis pärast eilset uudist samuti vaibunud pole. Linn on aga endiselt kindel, et Keskpark on see kõige õigem koht.

"SÜKU kontseptsioon ja idee on seotud väga konkreetselt selle asukohaga ja see kava on osa laiemast pildist, mida oleme juba arutanud aastaid," ütles Tartu linna arhitekt Tõnis Arjus "Aktuaalsele kaamerale". "Siin on ümberringi väga palju avalikku ruumi, mis tuleb kaasajastada, haljastada ja viia see avalik ruum jõeni välja."

Üks aktiivsematest Keskparki ehitamise vastu seisvatest tartlastest on Anna Aljanaki, kelle algatatud petitsioonil on tänaseks üle 5000 allkirja. Oma esindusgrupiga plaanivad nad end seltsiks registreerida ja siis linnale muudatusettepanekuid esitada.

"Meie grupis olevad arhitektid ja maastikukujundajad on pakkunud vähemalt kolm alternatiivset asukohta," ütles Tartu Ülikooli lektor, petitsiooni algataja Anna Aljanki. "Üks nendest oleks Holmi kvartal. Holmi kvartalis hakatakse arendama niikuinii, sest mitmed krundid kuuluvad siin eraomanikele."

Klubi Atlantise ümbruse suurimad krundid kuuluvad riigile, aktivistide sõnul saaks linn koostöös riigi ja eraomanikega siia kultuurikeskuse rajada. Arjuse sõnul aga riigimaa ei sobi, vaid vaja on ikkagi piisavalt suurt linnale kuuluvat pinda, mistõttu Holmi kvartal jäeti aruteludest välja.

Arjuse sõnul Holmi kvartalis ei ole linnal sellist maad. "Tegelikult kui mõelda südalinna kultuurikeskuse peale, mis on avalik hoone, avalik kasutus, siis meie eesmärk on tuua ta kõige kesksemasse kohta. See on väga Tartu vääriline tegu, et toome SÜKU nii südamesse, kui vähegi võimalik," ütles Arjus.