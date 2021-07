Tartu linnaraamatukogu direktoriks valiti Kristina Pai

Kristina Pai on magistrikraadiga eesti keele ja soome-ugri keelte filoloog ning on varasemalt töötanud Tartu Ülikooli raamatukogu asedirektori ning Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsiumi (ELNET) tegevdirektorina.

Keret Altpere on magistrikraadiga kunstiõpetuse õpetaja, kes on õpetaja ja külalislektorina töötanud erahuvikoolis HuviTERA, Tartu Erakoolis, Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias ning Kõrgemas Kunstikoolis Pallas. Lisaks on Keret korraldanud disainiööd ning olnud Kõrgemas Kunstikoolis Pallas disaini suunamooduli juht.

Linnaraamatukogu direktori konkursile laekus 10 avaldust ning lastekunstikooli direktori konkursile 12 avaldust.