Suri lastekirjanduse tõlkija ja toimetaja Andres Jaaksoo

Andres Jaaksoo oli kirglik lastekirjanduse edendaja ja omamoodi teerajaja. Ta oli aastatel 1969–1973 ajakirjade Pioneer ja Täheke ühistoimetuses nooremtoimetaja, 1973–1980 ja 1989–1991 kirjastuses Eesti Raamat laste- ja noorsookirjanduse toimetuse juhataja, 1980–1989 tõlkelastekirjanduse toimetuse juhataja.

Aastatel 1991–1994 kirjastuse Tiritamm direktor, 1994–1997 Eesti Lasteraamatukogu osakonnajuhataja, 1998–1999 Eesti Lastekirjanduse Teabekeskuse tegevdirektor, seejärel aastast 1997 tegev kirjastuses Steamark. Aastatel 1999–2001 oli ajakirja Bookbird Balti regiooni uudiste toimetaja, 1993–2001 IBBY (Rahvusvaheline Noorsookirjanduse Nõukogu) Eesti sektsiooni president.

Lastekirjanik Leelo Tungal ütles ERR-ile, et see on väga ootamatu ja kurb uudis, ning tõdes, et Jaaksoo oli omal ajal tähtis tegelane.

Tungal mäletab Jaaksood juba enda nooruspõlvest. "Jaaksoo oli Paide keskkoolis, kui tal tuli tahtmine teha laste almanahh. Mina olin siis 7. klassis. Ta tellis meilt luuletusi ja jutte ning Pioneerist ja Sädemest leidis kirjalapsi ja tegi koostööd noortega," meenutas Tungal. "Ta tegi sõna otseses mõttes käsikirjalist almanahhi, sest kirjutas oma käega ümber 15 eksemplari ja köitis ise kokku ka."

Tungal puutus aastate jooksul Jaaksooga palju kokku. Näiteks ilmusid Tungla esimesed raamatud Eesti Raamatu alt, kui Jaaksoo seal töötas. Samuti kirjutati koos rokkooper "Põhjaneitsi" libretosid. Tungal kirjeldas Jaaksood kui karismaatilist, erksa mõtlemise ja suure kannatlikkusega meest, kes oli tõeline töömesilane.

"Ma ei tea, kas ta sai armeenia keele selgeks, aga Armeenia oli üks ta lemmikmaadest ja ta tõlkis palju armeenia kirjandust," rääkis Tungal. "Ta oli nõukogudeaegse üleliidulise lastekirjandusega väga kursis ja ta oli väga töökas andmete väljaotsimisel, väga usin töömesilane."