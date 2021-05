Ebakindlast olukorrast hoolimata tehakse ettevalmistusi suvelavastusteks

Trupid valmistuvad suveks erinevalt, vahendas "Aktuaalne kaamera". On neid, kes toovad suvel välja uuslavastusi oma statsionaarsetesse teatrisaalides – näiteks on kavas etendused Salme kultuurikeskuses, Vene teatris ja Rakvere teatris –, teised on sihikule võtnud mõisakompleksid ning suvelavastusi saab näha juba varasemast tuttavas Olustvere mõisas, Ohtu mõisas, Pootsi, Tõstamaa ja Hüüru mõisas.

Ka vabaõhulavadele on plaanitud mitmed uuslavastusi – Tartu laululaval etendub rokkooper "Johnny", Kolkja küla vabaõhulaval menuka romaani "Serafima ja Bogdan" teatriversioon, Elva suvelaval näeb Tammsaare aegumatut muinasjuttu "Kuningal on külm".

Mitmed pandeemia piirangutes tühjana seisnud muuseumid rakendatakse suvel samuti teatrimajade rolli, näiteks Pärnu Koidula muuseum, Ants Laikmaa muuseum Läänemaal ja Kääpa Kalevipoja koda. Kindlasti täieneb suvelavastuste nimekiri veelgi, kui selguvad ürituste võimalused ja piirangud. Ebaharilikumad kohad, kus sel suvel samuti teatrihõngu nuusutada saab on aga vanad katlamajad ning tööstushooned.

Vanemuise suvelavastus, Orwelli "1984" peaks publiku ette jõudma juuni lõpus. Etendused toimuvad vanas kammivabrikus, kus on piisavalt nii ruumi kui ka õhku.

"Kõige reaalsem on loota, et saaksime poolt saali müüa. Ma olen ise küll väga seda meelt, et arutleda selles osas, kas tervisepassiga või vaktsineerimispassiga saaks seda publiku arvu vaktsineeritute või läbipõdenute arvelt suurendada. See tundub plaan, millele me võiksime mõelda," sõnas Vanemuise direktor Kristiina Alliksaar.

Kiviõli keemiatööstuse territooriumil mängitakse augusti algul jõefestivalist PurFest välja kasvanud põlevkivi teemadest kõnelevat lavastust, mis põhine Sven Karja ning Eero Epneri tekstidel.

"See lavastus on rännak mööda töötavat tööstust. Me oleme juba idees need inimesed ära hajutanud erinevatesse rühmadesse, aga küsimus on see, kui suured need grupid võivad olla, ja kui palju me inimesi üldse saame vastu võtta. Saab olema küsimus, kuidas neid hajutada, sest soov on minna tootmisruumidesse sisse," rääkis projektijuht Gerli Romanovitš.

Trupp on etenduste nimel valmis kasutama kõiki olemasolevaid turvameetmeid ning etenduste arv sõltub sellest, palju inimesi korraga etendusele tohib lasta.

"Me oleme kaalunud küll, kuidas saab kasutada ära seda uut neljatunnist kaitset pakkuvat Eesti ninaspreid. Võib olla on sealt võimalik saada leevendust," märkis Romanovitš.

Terviseamet ei saa praeguse seisuga suveteatri võimaluste kohta veel midagi täpsemat öelda, kuna piirangute leevendamine alles algas ning haigestumus on jätkuvalt kõrge.

"Pikka vaadet on väga raske öelda, kuna tuleks vaadata, kuidas esimesed leevendused mõju avaldavad ja kuidas meil nendega läheb," ütles terviseameti nakkushaiguste osakonna juhataja Hanna Sepp.

Ka küsimusele, kas vaktsineerimine võiks tulevikus anda eeliseid kasvõi suvelavastuste külastamisel, pole praegu täit vastust.

"Kindlasti vaktsineerimine ja muud ennetusmeetmed on oluline ja abiks, aga kui me hakkame tegema erisusi vaktsineeritutele, peame mõtlema seda, kas vaktsiin on kõigile kättesaadav, et see ei seaks kedagi halvemasse olukorda," sõnas Sepp.