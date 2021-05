Voogedastusplatvorm Viaplay hakkab tootma originaalfilme, fookuses on Skandinaavia

Film "Hilma" uurib Hilma af Klinti (1862-1944) elu, kelle 1300 kunstiteost jäid pikaks ajaks suhteliselt tundmatuks. Täiskasvanud Hilma af Klinti mängib Lena Olin ning noort kunstnikku Hilmat kehastab Olini ja Hallströmi tütar Tora Hallström ("Hachi: A Dog's Tale"). Filmi stsenarist ja režissöör on Lasse Hallström (Oscari nominatsioonid filmidega "The Cider House Rules" ja "My Life as a Dog").

Filmi stsenaristi ja režissööri Lasse Hallströmi sõnul on ta veetnud pikki aastaid, püüdes Hilma af Klinti müsteeriumist aru saada. "See lugu räägib kindlameelsest tõe otsimisest inimkonna ja maailma kohta ning seda ajal, mil reegleid kehtestasid mehed. Kõikidest takistustest hoolimata suutis Hilma luua sellist kunsti, mis meie elusid veel tänaseni mõjutab," sõnas Hallström ja lisas, et tema eesmärk on, et ka vaataja tunneks kõiki neid katsumusi.

NENT Groupi tegevjuht ja president Anders Jensen sõnas, et nende eesmärk on tuua maailmatasemel lood globaalse auditooriumini koostöös valdkonna andekaimate inimestega. "Meie visioon on olla Euroopa voogedastuse esirinnas ning värske uudis viib meid sellele lähemale rohkem kui ühel moel."

"Hilma" esilinastub eksklusiivselt voogedastusplatvormil Viaplay 2022. aastal. Hiljuti kuulutas Viaplay välja ka selle, et nad hakkavad tootma eestikeelset originaalseriaali "Kes tappis Otto Mülleri?". Kokku tuleb 2021. aastal Viaplay platvormil välja üle 40 originaalseriaali. Voogedastusplatvorm Viaplay on Eestis alates 9. märtsist 2021.