Tallinnas toimub septembris rahvusvaheline jazzikonverents

Tallinnas Telliskivi loomelinnakus toimub 16. kuni 19. septembrini Euroopa jazzikonverents pealkirjaga "Shapes of Jazz to Come", mida viib läbi Euroopa jazzikorraldajate organisatsioon Europe Jazz Network koos Eesti jazzliidu ja festivaliga Jazzkaar. Konverents toob Eestisse üle 300 jazzivaldkonna eestvedaja üle maailma.

Konverentsi "Shapes of Jazz to Come" delegaatideks on peamiselt Euroopa jazzielu korraldajad, ajakirjanikud ja agentuurid. Konverents toimub igal aastal, viimati 2019. aasta sügisel Itaalias toimunud üritusel osales üle 350 delegaadi. 2020. aastal jäi konverents pandeemia tõttu ära.

Tallinn võõrustas konverentsi ka 10 aastat tagasi Euroopa kultuuripealinna Tallinn 2011 programmi raames. "Eesti Jazzliit ja Jazzkaar on alates 2011. aastast järjepidevalt tegelenud Eesti jazzi saavutuste tutvustamisega rahvusvahelisel areenil. Kui 2011. aastal Eestis toimunud kohtumisel oli delegaate ligi 100, siis kümne aasta jooksul on osavõtjate arv kasvanud üle kolme korra ning kui pandeemia olukorda segama ei hakka, on Tallinnasse oodata suurt enamust peamisi Euroopa jazzifestivalide ja -kontsertide korraldajaid, aga ka agentuuride esindajaid ja ajakirjanikke," märkis Eesti jazzliidu rahvusvaheliste suhete juht Jaak Sooäär.

Konverentsi raames toimub Vabal Laval ja Fotografiskas Eesti artiste tutvustav muusikaprogramm, kus on üle 10 showcase-kontserdi ning lisaks ka hilisõhtused kontserdid teistes Telliskivi loomelinnaku esinemispaikades. Muusikaprogrammi panevad kokku Jazzkaar ja Eesti Jazzliit koostöös Europe Jazz Networki liikmetest koosneva rahvusvahelise žüriiga. Programmi lõplik kava avalikustatakse juuli alguses.

Konverentsi pealkiri viitab Ameerika saksofonilegendi Ornette Colemani albumile "The Shape of Jazz to Come", mille ilmumine 1959. aastal avas jazzmuusikas täiesti uue perspektiivi.