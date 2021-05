Anne Aavik: Ester Mägi seisab Eesti muusikas Tubina, Tambergi ja Tormise kõrval

"Ester Mägi oli täiesti kordumatu muusik, aga eeskätt oli ta erakordne naine, kes kandis endas esimese Eesti aja väärtusi," tõdes Anne Aavik ja tõi välja, kuidas Mägi on ka ise rõhutanud, et tema muusika räägib emakeeles. "Seetõttu kasutas ta ka palju rahvamuusikat."

Aaviku sõnul ei saa üle ega ümber sellest, et Ester Mägi kirjutas muusikat ligi 75 aasta jooksul. "Tema esimesed teosed valmisid 1946. aastal," selgitas ta ja lisas, et tema tutvus Ester Mägiga noore koolitüdrukuna. "Mäletan, et kui muusikaõpetaja andis meile laulda ühe Ester Mägi koorilaulu, siis seda lauldes ma arutasin, et ta peab olema üks väga noor helilooja, toona ma ei teadnud, et ta oli selleks hetkeks loonud muusikat juba üle 50 aasta."

Tema arvates on Ester Mägi looming ajatu, see kõlab alati värske ja uudsena. "Samal ajal on seal palju ka kammerlikkust, intiimsust ja sissepoole pööratust, mis ei vähenga aga kuidagi selle emotsionaalset laengut," tõdes Anne Aavik ja sõnas, et Mägi seisab Eesti muusikas Tubina, Tambergi ja Tormise kõrval. "Ta pole lihtsalt loonud nii võimsaid suurvorme, tema muusikavormid on väiksemad, aga kindlasti see ei vähenda tema muusika mõju."

"Näiteks Ameerika Seattle'is tegutseb juba üle kümne aasta kammerkoor, mis on nime saanud just Ester Mägi järgi, nad on väga palju just Mägi laule salvestanud ja ette kandnud nii Ameerikas kui ka mujal maailmas," mainis ta.