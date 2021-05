Pärt Uusberg Ester Mägist: imetlesin alati, et nii kõrges eas saab olla nii ereda vaimuga

Uusberg märkis, et tegelikult oli neil 2022. aasta laulupeo planeerimise algusest saati kavas Ester Mägi tema 100. aasta juubelil puhul laulupeol meeles pidada.

"Ester Mägi loomingust ei ole väga lihtne leida laulu, mis ka laulupeo raskusastmele vastaks. Aga segakooride liiki sai valitud tema "Vaikne lauluke", mis nüüd ongi kavas. See on üks väga ilus ja hõrk number," kirjeldas Uusberg "Aktuaalsele kaamerale".

"Ester Mägi on kirjutanud väga palju ilusat inspireerivat eestimaist koorimuusikat, aga nende kaare all laulmine – neid on varasemalt küll seal lauldud, "Laulikutele" ja "Siin mu rõõmumaa" – on alati olnud ka väike risk, kuna need on raskemad kui mõni laulupeo laul. Nad kõlavad paremini mõne väga hea koori esituses kontsertsaalis."

"Vaikset laulukest" iseloomustab sama, mis Uusbergi sõnul iseloomustab kogu Ester Mägi loomingut.

"See on väga peen, läbikomponeeritud. Tunda on klassikalise heliloojahariduse ja -kogemusega inimese taju muusika kirjutamisel. Ta oli ju ühtlasi ka kauaaegne vormiõpetuse õppejõud. Tema teosed on tihtilugu väga hea vormiga. Kui sa hoiab käes "Vaikse laulukese" nooti, siis äratab see isu seda kohe juhatama hakata, kuna kõik on seal hästi delikaatne ja läbimõeldud."

Uusberg usub, et see on Mägi puhul suur pluss, et ta oli helilooja, kelle looming end ise nii kergesti ei ava ja keda tuleb avastada.

"Ta ei olegi mõnes mõttes nii avalik, selles on oma sissepoole ilu. Nii palju kui mina tema loominguga kokku olen puutunud, on mul olnud väga palju inspiratsioonihetki," tunnistas Uusberg.

"Näiteks meenub tema väga võimas meeskooriteos "Kerkokell" ja ka eelpool mainitud "Siin mu rõõmumaa", "Laulikutele" mõtisklused segakoorile. Need kõik on olnud huvitavad kogemused nende teostega töötamisel."

Uusberg tunnistas, et jõudis Mägiga põgusalt ka kohtuda. "Need olid minu jaoks väga kirkad hetked. Imetlesin alati, et nii kõrges eas saab olla nii ereda vaimuga. Nii palju kui mina temaga kokku puutusin, oli ta inimesena kõige paremas mõttes lihtne ja loomulik. Kohtumised temaga lõid hästi sooja tunde."

Mägi lahkumise järel tuleb nüüd neil 2022. aasta laulupeo plaanid seoses Mägiga natuke ümber mõelda.

"Usun, et "Vaikse laulukese" juurde tuleb laulupeol ka mälestushetk. Kuidagi on nii sattunud, et kui 2017. aastal oli noortepidu, et siis oli noorte segakooride repertuaaris Veljo Tormise looming ja siis just Veljo Tormis lahkus," rääkis Uusberg.

"Nüüd on selles mõttes analoogselt, et on Ester Mägi looming on kavas, aga loojat ennast enam meie seas ei ole. Aga mulle tundub, et seda enam see "Vaikne lauluke" sobib väga ilusti teda mälestama," lisas ta.