Ilmus neljas raamat sarjast "Eesti novell", kuhu neli koostajat on valinud paremad palad eelmise aasta novellisaagist.

Lugejale on avastamiseks mitmeid uusi autoreid ja taaskohtumine ka juba varasematest raamatutest tuttavaks saanud kirjanikega. Lisaks neile on raamatus esindatud -- nagu alati -- Tuglase novelliauhinna laureaadid. Saateessee on seekord kirjutanud Janek Kraavi ning 100-aastane ekspressionistlik pala pärineb Peet Vallaku (1893–1959) sulest.

Juttude tegevuspaik ei ole sugugi ainult porises maakolkas. Lood viivad nii Moskvasse, Frankfurti, Aleppo linna Süürias, teise aegruumi kui ka Tallinnasse ja Tartusse. Aga ilma külata ka ei saa. Külades toimub imelikke asju, seal luurab sünge minevik ja voolab meie alateadvuse läte.

Raamatu esitlus toimub 1. juunil Tartu Kirjanduse Maja suvehoovis, kirjanduslikul teisipäeval.