Kuressaare piiskopilinnuse uus näitus tutvustab viikingi laevamatuseid

Näitus "Viikingid enne viikingeid" seletab Saaremaalt leitud viikingilaevade unikaalsuse. Nimelt on tegemist maailma vanima viikingite laevamatusega võõrsil, mis andis alust viikingite nii-öelda ajaarvamist 50 aastat varasemaks tuua.

"Nüüdseks on kinnitust saadud ka sellele, et need laevad ei ole Sõrve randa merelt triivinud, vaid on siia maetud ja võõramaa sõdalased hukka saanud ikkagi saarlaste nooltega," ütles Tartu Ülikooli arheoloog ja näituse kuraator Marge Konsa.

Näitusel on väljas 150 leidu Salme laevamatustest, aga paljude esemete juurde on räägitud ka lugu. "Arheoloogid on saanud kinnitust, et ühes laevas võis olla ka viikingikuningas, kelle juurde olid maetud kullatud ja kalliskividega kaetud relvaosad," rääkis Saaremaa muuseumi projektijuht Taniel Vares.

Näitus jääb Saaremaa muuseumisse aastaks, siis läheb see rändama nii Eestimaale kui ka Skandinaaviasse.