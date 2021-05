Fotod: Lennusadamas avanes näitus maailma suurimast purjeõpperegatist

Maailma suurim purjeõppelaevade regatt väisas Tallinna 1992. aastal ning regati laevastik peatus Eestis ka aastatel 2007, 2013 ja 2017 Cruise-in-Company etappide raames. Regattidest on regulaarselt osa võtnud ka mitu väiksemat Eesti purjejahti, mis on koju toonud hulgaliselt auhindu.

Teemaalal Lennusadama vesilennukite angaaris saab lisaks Eesti purjekate võistluslugudele näha viit maailmakuulsa purjelaeva mudelit, mis ühel või teisel moel on seotud The Tall Ships Races regatiga. Nendeks on: Cutty Sark, Preussen, Krusenstern (ex. Padua), Kobenhavn ja Thomas W. Lawson. Samas näeb ka Kalev Vapperi üles võetud unikaalseid filmikaadreid 1986. aasta regatist, kus osales ka Tormilind.

Näituse kuraator on Eesti Meremuuseumi teadur Feliks Gornischeff. Väljapanekut täiendab massiivne fotoinstallatsioon Lennusadama välialal. Fotomontaaž on koostatud Sven Tupitsa fotodest 2017. aasta regatist.

"Nii The Tall Ships Races regatt kui ka Eesti meremuuseum jagavad eesmärki säilitada ajalooliste purjelaevade pärandit. Kuigi meie fookuses on Eestiga seonduv, leidub meremuuseumi kogudes siiski ka maailmakuulsate purjelaevade mudeleid, mida sellise sündmuse puhul taas rõõmuga eksponeerime," rääkis meremuuseumi juht Urmas Dresen.

The Tall Ships Races regati laevastik koosneb suurtest purjelaevadest, ajaloolistest purjekatest ning kaasaegsetest ookeanijahtidest. Tavapäraselt osaleb iga-aastaselt pea 10 000 noort 30–40 riigist. Regatti oodatakse sel aastal 15.–18. juulini viite Tallinna sadamasse, teiste seas ka Lennusadamasse. Avamereregati korraldamist alustati 1956. aastal, mil ajaloolistel purjelaevadel seilati Torbayst, Suurbritanniast Lissaboni, Portugali.