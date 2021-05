Uus lavastus "Sireenid" toob lavale teatritudengite eneseotsingud

Laval on üheksa inimest, kes on suletud ruumi, kust ei ole väljapääsu. Kahe ja poole tunni jooksul saab vaataja lähemalt tundma õppida kõiki selle kursuse tudengeid, nende eneseotsinguid, hirme ja lootusi.

"Fookus on tegelastel eraldiseisvalt - kuidas nad ennast mõtestavad ja püüavad elus korda luua," rääkis "Aktuaalsele kaamerale" TÜVKA 13. lennu teatritudeng Miika Pihlak. "Et seda teha, peavad nad läbi käima mitmeid astmeid enda elus toimunud kogemustel ja teadmistel, et suuta neid süstematiseerida ja jõuda selle korrani."

Diplomiloo lavastas Sulev Keedus ja kujundas Eugen Tamberg. Järgmine võimalus "Sireene" näha on 5. juunil Kanuti Gildi SAALIS.