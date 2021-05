Madis Ligema: kultuuriasutuste ustel võiks korraldada massilise testimise

Kultuuriklubi Uus Laine juhatuse liige Madis Ligema tõdes, et kuigi piirangute järgi peaksid õhtused üritused kell 22 lõppema, on naiivne arvata, et inimesed siis päriselt koju lähevad. Ligema sõnul tuleks mõelda kultuuriasutuste ustel massilise testimise korraldamisele.

"Ma arvan, et ametlikud kohad ei olegi need kohad, mille pärast peaks nii väga muretsema," ütles Ligema ERR-ile, märkides, et avalikke pidusid saab paremini kontrollida kui neid, mis näiteks kodudes toimuvad.

"Kui ma vaatan, mis toimus jaanuaris ja veebruaris, siis õhtul vanalinna koju kõndides nägin, et ikkagi kolmes-neljas korteris oli jõhker andmine käimas. Kell näitas südaööd või rohkemgi. Selle asemel, et see kõik oleks lahtine, avalik ja kontrollitav, on need peod liikunud ilmselt väiksematesse seltskondadesse ja kõik toimub tugeva saladuskatte loori all," sõnas Ligema.

Ta tõdes, et see, kui meelelahutusasutused õhtuti kella kümneni lahti on, ei tähenda seda, et peod siis lõppevad. Pidudega alustatakse varem ja pärast klubide sulgemist kolitakse peod taas korteritesse.

"Arvata, et kõik kell kümme ilusti koju lähevad – see on minu arvates väga ebatõenäoline. Nad pigem otsivad välja need samad väiksed korteripeod või mingisugused kogunemised," rääkis Ligema.

Ta lisas, et praegused piirangud võimaldavad küll klubidel ots otsaga toime tulla, kuid tavapärasest olukorrast on asi kaugel.

"See on nagu see anekdoot, et hullud on ujulas ja üks ütleb, et oi kui hea ja siis teine lisab, et homme pannakse vesi ka sisse, läheb veel paremaks. Umbes selline tunne ongi. Praegu on bassein olemas ja tore on, sest tänu praegustele piirangutele me oleme saanud üüri ära maksta ja hakata võlakoormat kergitama. Aga ega vett endiselt basseinis ei ole ja ujuda ei saa," tõdes Ligema.

Tema sõnul oleks mõistlik lubada klubidel kauem lahti olla, kuid kehtestada näiteks kiirtestimise nõue.

"Mina soovitaksin panna rõhku mingisugusele uksekontrollile. Ma ei ole ise vaktsineerimispassi pooldaja, sest ma arvan, et see on mingis mõttes diskrimineerimine, aga ma olen kindlasti pooldaja, et samamoodi nagu filmivõtetel on olnud, võiks olla massiline testimine. Kui me suudaksime massilise testimise teha kultuuriasutuste ustel, siis sees ei tulekski enam piiranguid rakendada, vaid sees oleks kõik vaba ja elu võiks edasi minna nii, nagu peab," ütles Ligema.