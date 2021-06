Solaris Galeriis näeb Neoekspreposti suhet ümbritsevaga

Kunstirühmituse Neoeksprepost uus näitus "Checking the Miracle" Solaris Galeriis tegeleb inimese suhtega ümbritsevasse keskkonda. Kolmiknäituse märksõnad on teatraalsus, rõõm ja ruumilisus.

Avatud kooslusega kunstirühmitus Neoeksprepost sai alguse 80-ndatel aastatel ning selle liikmeid ühendab eksperimenteerimisvaim. Seekord on koos Andro Kööbi ruumilised maalid, Urmas Puhkani skulptuurid ja Johann Kööbi kunstfotod, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kultuuriantropoloog Bianka Soe ütles, et komplekt töötab väga hästi. "Ma tahan leida sellist helgust või katsetuslik meetod, mis ei võta ennast võib-olla liiga tõsiselt. Nad on samas üksiktööd, töötavad hästi, aga ka see näituse kontseptsioon ja see ruum loob ikkagi hästi tervikliku mulje," sõnas Soe.

Andro Kööbi suuremõõtmelised abstraktsed maalid sirutuvad seinalt otsesõnu vaatajale vastu.

"Tegelikult need maalid on vaadatavad ka täiesti libamisi mööda seina, et käige ümber maali 180 kraadi ja vaadake, et iga külg ongi kompositsiooni maalitud nii ühest otsast vaadates kui teisest otsast. See on nende eripära, nende ümber saab liikuda, nad muutuvad sellest," rääkis näituse idee autor, kunstnik Andro Kööp.

"Tegelikult teeb asja mänguliseks see, et siia on lisatud kolmemõõtmelisust ja selliseid ootamatuid tänapäevaseid sekkumisi. Seega ei lase see näitus ja need teosed võtta end ka liialt tõsiselt, vaid on vaatajale avatud," lisas Bianka Soe.

"See on alguses täiesti abstraktne ja see on mõjutanud mingeid tundeid minu sees, millele ma hakkan otsima vormi, mis on värvides, pintslitöös, nendes mahtudes, et mina teen seda kui minu lugu, aga vaataja - sina vaatad ja näed sinu enda lugu," lausus Andro Kööp.