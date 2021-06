Noorsooteatri lavastus "Teises toas" räägib lähisuhtevägivallast

Mari-Liis Lille ja Priit Põldma dokumentaallavastus "Teises toas" sai alguse peremustrite uurimisest.

"Me tahtsime kõneleda põlvkondade vahelistest suhetest, nendest mustritest, mis me saame oma kodust kaasa, oma vanematelt ja vanavanematelt," rääkis lavastaja ja autor Mari-Liis Lill "Aktuaalsele kaamerale". "Meie fookusteema lähisuhtevägivald hakkas ise ennast sinna sisse kirjutama. Me vaatlused hakkasid kinnitama, et see on ikka nii levinud Eestis, et isegi kui sa proovid rääkida põlvkondade vahelisest suhetest, siis sa ikka räägid perevägivallast ka."

Eestis saab politsei lähisuhtevägivalla tõttu 40 väljakutset päevas. Elu jooksul kogeb vägivalda iga neljas Eesti naine. Lavastus "Teises toas" on sündinud lähisuhtevägivalla ohvrite ja vägivallatsejatega tehtud intervjuude põhjal. Kõik etenduses kõlavad lood on tõestisündinud.

"Ilmselt on tekkinud mingi ühiskondlik foon, kus inimesed julgevad rääkida. Ja nende kõigi soov oli, et äkki minu lugu aitab kedagi, kes on sarnases olukorras," rääkis Lill.

Et teemat teatriseinte vahelt kaugemale viia on lavastusega koos loodud koolide jaoks õppematerjale ning toimub etenduse järgseid arutlusi. Sass Henno on lähisuhtevägivalla teemal palju sõna võtnud ning on ka Noorsooteatri vestlusringidesse kaasatud.

"Selles, et neid lugusid räägitakse, on kaks komponenti. On hea, et me teame, et see probleem on olemas, täna me selles keegi ei kahtle. Aga ühelt poolt see probleem ka normaliseerub natukene," rääkis Henno. "Ma loodan, et järgmised kümme aastat me pöörame tähelepanu ohvrilugudelt toimepanijatele. Et kes need on, kes seda valu põhjustavad, kes lõhuvad ära väikesed lapsed, kes lõhuvad ära noored tüdrukud, kes lõhuvad ära täiskasvanud inimesed. Tegelikult see on toimepanijakeskne maailm, sest vägivald on alati valik."

Lavastus on suunatud noortele ja täiskasvanutele. Esimest vaatust mängitakse kahes eraldi toas - üks saal soovitatavalt alla 18-aastastele külastajatele ja teine täiskasvanutele.