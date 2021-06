Galerii. Tallinna lauluväljakul avati esimene osa rajatavast külastuskeskusest

"Paviljon "Aste" on suurepärane näide noorte arhitektide loomingust, kus suudetakse luua ehitis, mis ei domineeri ning sobitub tagasihoidlikult ümbritseva roheluse ja laulukaare kompleksiga. Olen täiesti veendunud, et need noored arhitektid teevad veel suuri tegusid ning loodan, et see paviljon siin – meie rahvale erilises paigas – toob neile edaspidi õnne," ütles Lauluväljaku juht Urmo Saareoja.

"Iga arhitekt soovib oma loominguga luua midagi kasulikku ning pakkuda silmailu. Tallinna Lauluväljak on kahtlemata eriline paik ning näha siin oma töö reaalsuseks saamist on väga suur au. Loodame siiralt, et meie kavandatud ehitis inimestele meeldib ning see teenib Lauluväljakut kaua ja korralikult," ütlesid paviljoni arhitektuurilahenduse autorid.

Paviljoni "Aste" arhitektid on tudengivõistluse võitjad, 4Arhitekt nime all tegutsevad Linda Li Arro, Rasmus Ink, Liisbeth Põldre ja Anete Samelselg. Hoone ehitas Enska Ehitus OÜ, projekti maksumuseks kujunes 73 620 eurot.