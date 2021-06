Arvo Pärdi Keskuse esimese residendistipendiumi pälvis Austria helilooja Annamaria Kowalsky

Annamaria Kowalsky on lõpetanud Viini Muusika- ja Esituskunstide Ülikooli vioola erialal ning saanud doktorikraadi filosoofias Viini Kaunite Kunstide Akadeemias. "Arvo Pärdi Keskuse esimese residendistipendiumi pälvinud Annamaria Kowalsky on mitmekülgselt loominguline inimene, kelles on sundimatult ühinenud helilooja, interpreedi ja maalikunstniku roll ning kes väljendab ennast oskuslikult kõigis neis valdkondades," põhjendas otsust stipendiumi žürii koosseisus Anu Kivilo, Michael Pärt, Riin Eensalu, Kai Kutman, Ardo Västrik ja Nele Meikar.

Kokku saabus stipendiumile 75 taotlust üle maailma, lisaks Eestile laekus kandidaatide avaldusi Soomest, Rootsist, Taanist, Islandilt, Leedust, Saksamaalt, Austriast, Šveitsist, Belgiast, Hollandist, Šotimaalt, Bulgaariast, Ungarist, Slovakkiast, Serbiast, Hispaaniast, Kreekast, USA-st, Brasiiliast, Argentinast, Austraaliast, Lõuna-Koreast, Jaapanist, Singapurist, Kuubalt, Iraanist, Liibanonist ja Rwandast.

"Taotlusi oli eri valdkondade esindajatelt ning ühe stipendiaadi väljavalimine osutus arvatust märksa keerukamaks," märkis Arvo Pärdi Keskuse programmijuht Riin Eensalu. "Kõige enam saabus resideerimissoove heliloojatelt ja instrumentalistidelt, kuid kandidaatide seas oli ka põnevate ideedega filmitegijaid, luuletajaid, kujutavaid kunstnikke, lauljaid, teadlasi, fotograafe, tantsijaid, multimeediakunstnikke ja ajakirjanikke."

Eensalu lisas, et lai geograafiline haare ja eri valdkondade rohkus kandidaatide hulgas valmistas suurt rõõmu ning kõigi teise vooru jõudnud taotlejatega suhtleb keskus edasi, pakkudes teisi koostöö- ja resideerimisvorme.

Arvo Pärdi Keskus annab residendistipendiumi välja kaks korda aastas ühele loovisikule võimalusega süveneda suuremate teoste loomisesse.