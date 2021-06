Arvo Pärdi Keskus alustab muusikafilmide programmiga

Programmi koostaja Heidi Pruuli sõnul on muusikafilmide varamus palju aardeid, mis ootavad avastamist või taaskohtumist oma publikuga. "Olles muusikafilmide turul toimuvat jälginud kolm aastakümmet ja parimaid töid ka ETV eetrisse vahendanud, tuleb tõdeda, et mida aeg edasi, seda vähem neist väärt filmilugudest laiema publiku vaatevälja satub," kinnitas ta ja lisas, et seetõttu tulebki otsida uusi kohtumisvorme sügavat kultuurihuvi omavate inimestega, kellel on valmisolek filmi mõttemaailma süüvida.

3. juulil jõuab esimese filmina vaatajate ette portree viiuldajast ja "Kremerata Baltica" loojast Gidon Kremerist, kelle koostöö Arvo Pärdiga ulatub aastakümnete taha. Saksa režissööri Paul Smaczny portreefilm "Gidon Kremer. Oma hääle leidmine" (2018) valmiski Kremeri 70. sünnipäevaks. Filmi linastusel 3. juulil kell 17 Arvo Pärdi Keskuses viibib kohal ka Gidon Kremer ise. 4. juulil kell 17 annab Kremer koos Gidon Kremer Trioga Arvo Pärdi Keskuses kontserdi, kus tuleb esitusele ka Pärdi "Fratres" viiulile ja klaverile.

Dokumentaalfilmide programmis on sügisel järge ootamas värske dokumentaalfilm Ukraina heliloojast Valentin Silvestrovist, samuti üks varasem film Sofia Gubaidulinast. 12. kuni 15. augustini toimuvad ka traditsioonilised Arvo Pärdi Keskuse filmiõhtud pealkirjaga "Pärt & film", mis toovad vaatajeni linateosed, kus on olulisel kohal Pärdi muusika.