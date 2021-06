Von Krahli "Täna õhtul lorem ipsum" keskendub asendamisele

Lavastuse idee sai alguse koroonakevadel, kus kultuur kinni keerati ning paljude inimeste jaoks kerkis üles küsimus, milline saab olema minu roll nüüd ja tulevikus.

"Selles muutuvas ajas peame üha rohkem kohanema inimestena ka selle kiirusega, millega see aeg muutub meie ümber, ja sagedasti on mul selline tunne, et inimesena mul ei ole ressurssi, ei ajalist, intellektuaalset ega materiaalset ressurssi, et toimetada, sest kõik muutub nii kiiresti. Indiviidina on mul järjest suurem ja suurem vastutus tuleviku ees. Kas selles tulevases ajas on mulle kohta?" rääkis lavastaja Mart Koldist lavastuse tagamõttest.

Minimalistlikus ruumis ootab vaatajaid 4 näitlejat - kes täpselt, selgub igal õhtul kohapeal.

"Ta on poeetiline mõtisklus, kus kujundeid selles ruumis on rohkem kui küll," rääkis osatäitja Jörgen Liik. "See, mispidi iga vaataja enda jaoks terviklikkus tööle hakkab, sest tervik ta on ja kujundeid, mida pidi minna, millest kinni haarata, on palju, ja see minu jaoks ongi poeetiline mõtisklus teemadel asendamine, kiirus, tulevik, olevik."

Lavastuse tekst sündis Mart Kangro, trupi ja Eero Epneri koostöös, lavaruumi, valguse ja heli on kujundanud Kalle Tikas, Artjom Astrov ja Mihhail Makošin. Laval Marika Vaarik, Mari Abel, Katariina Tamm, Rasmus Kaljujärv, Jörgen Liik, Markus Truup, Ingmar Jõela, Ursel Tilk.