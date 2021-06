Tõnu Õnnepalu uurib Ernst Enno salapära, avarust ja kadunud kodu

"Just need suve valged ööd, valged teed... Suvi pole luuletustes üldse nii tavaline. Enamasti saavad poeedid inspiratsiooni rohkem üleminekuaastaaegadest, kevadest ja sügisest, vahel ka talvisest kargusest ja kannatusest," rääkis Õnnepalu.

Enno sündis 1875 Rõngu kandis. Tema isa, mõisa kutsar, ostis mõisalt Soosaare talu.

"Kuid sellega oli õnnetu lugu, isa müüs esimese maailmasõja ajal talu maha ja Soosaarest sai Enno jaoks see kadunud kodu, millest ta nii palju laulab (oma luuletusi kutsus Enno lauludeks). See kaotus, igatsus kaotatud paradiisi järel sai tema luule allikaks, mis aina voolab sügavusest ning tekitab äratundmisi ja tundmusi," sõnas Õnnepalu.

Ta lisas, et tõeline Enno on alati teel ja kuhugi minekul.

"Muidugi on mingisugused seisatused, mõtisklused kuskil künka tipul või akna all, aga neis on alati ikka dünaamika," märkis Õnnepalu.

Just suvi on tema sõnul hea aeg Enno luule lugemiseks.

"Suvi on üldse hea aeg lugemiseks. Ehkki suvi tundub otsekui pealiskaudne ja kuidagi kehaline aeg, sest suvitame, niidame muru ja käime ujumas jne. Kuid kuna me suvel oleme ikkagi mingil viisil kõige rohkem elus, siis on meil rohkem jõudu ja energiat vaimseks süvenemiseks. Ja äratundmistele jõudmiseks," rääkis Õnnepalu.

"Suvi on salapärane aeg. Ta on vaid pealtäha kuidagi lame ja pealiskaudne, aga need valged ööd ja pikad päevad peidavad endas midagi," lisas ta ja jagas ka soovitusi, kust suvise Enno rännakuga algust võiks teha.

"Suvist rännakut Ernst Enno radadel sobib alustada näiteks Rõngu kandist. Mitte et neis kohtades oleksid Enno jäljed kuidagi näha, kuid rännak ise on seda väärt, et ta ette võtta ja mõelda sel matkal ka siis Enno luuletuste peale. Minna teele koos Ennoga! Suvise Enno-palverännaku võimalikud sihtpunktid või peatuspaigad: Rõngu kant, Kodavere, Valga, Riia, Tartu, Haapsalu, Hiiumaa," soovitas Õnnepalu.

Sarjas "Äratundmised" räägib kirjanik Tõnu Õnnepalju raamatutest ja kirjanikest, kes on tema elus tähtsad olnud.

"Mida me raamatutest muud otsime kui äratundmist, iseenda äratundmist. Vahel juhtub nii, et me tunneme end ära ühes tegelases, ühes poeesias, või autoris. Äratundmised on sellised asjad, mis lihtsalt juhtuvad. See "enese äratundmine" kõlab mõneti egoistlikult, aga see pole nii. See "ise" mida me otsime, mille me oleme justkui ära kaotanud, on küll "ise", aga ta on tegelikult kõik. Kui me selle kätte saaksime, siis see olekski kõik. Seda päriselt ei juhtu, kuid igatsus jõuda äratundmisele on miskipärast meile sisse pandud. Kui kirjandusest rääkida, siis see otsing on nii autori- kui lugejapoolne. Kirjutades otsime ühtepidi äratundmist ja lugejana teistpidi äratundmist. Vahel need teed kohtuvad," ütles Õnnepalu.

Tõnu Õnnepalu sari "Äratundmised" on Klassikaraadios alates 27. juunist pühapäeval kell 9.05 ja kolmapäeval kell 21.