Video. "Disco Elysiumi" loojad sellest, kuidas sünnib videomäng

Ott Madis Ozolit murdis end mängutööstuse uksest sisse juba noores eas ja on töötanud Ubisoftile, tegelenud mängudega "Heroes of Might and Magic", "Tropico" ja muidugi "Disco Elysium". Tema kõige värskem mäng on "Death and Taxes". Jaagup Irve vältis mängude loomist ülikoolis õpetamise abil, kuni sattus tegelema mänguga "Disco Elysium". Praegu osaleb ta ühe väljakuulutamata hübriidrollimängu loomisel.

Rahvusraamatukogu 5. korrusel asuval näitusel saab näha ja katsuda kõige olulisemaid mängusüsteeme, mis on kujundanud videomängude tööstust tervikuna ja kohalikku ettekujutust mängumaailmast. Koostöös videomängude muuseumiga LVLup! loodud mängutoas ootavad huvilisi unikaalsed elektroonikaseadmed, retrokonsoolid ja nostalgilised videomängud alates 1970. aastast. Videomänge saab mängida tasuta raamatukogu lahtiolekuaegadel, näitus jääb avatuks oktoobri lõpuni.