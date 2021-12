Narva kunstiresidentuuris kohtuvad videomängud ja kaasaegne kunst

Mitmetahuline näituste ja ürituste projekt nimega "VGA" ("Video Games and Arts") seob kunsti ja videomängude maailmad. Residentuuri keldrikorrusele loob videomängude muuseum "LVLup!" oma interaktiivse pesa, kus saab Dendy ja Super Mario kambas ennast 1990. aastate hämaratesse mängutubadesse unustada. Seda väljapanekut toetab ja aitab mõtestada kaasaegse kunsti näitus "Näotus".

"Visuaalselt ja vormiliselt on videomängud teinud aastakümnetega tohutu hüppe nii kultuurilises kui tööstuslikus plaanis. Ometi on jäänud nende sisu suures osas samaks," rääkis kunstinäituse kuraator Juhan Soomets.

"Isiku eskapism ja samastumine kunagi vilkuval telekaekraanil paari piksli suurusesse mehikesse on asendunud infomahuka ja ülikeeruka protsessiga siledal ekraanil. Samas inimese põhivajadus identiteedi mängude järele on järjest kasvav ja ekraani jälgimise naudingud tunduvad olevat piiritud," lisas Soomets.

Näitusele on jõudnud töid Moskvast Tartuni, mõned neist on sündinud käesoleval aastal ja ka selle näituse jaoks. Mõned märgilised tööd on aga üle-eelmisest kümnendist: väljapanekul saab teada, kuidas Anna Shkodenko leiutas kogemata Retina-ekraani kümme aastat enne Steve Jobsi.

Näitusel löövad kaasa veel Oleg Frolov (RU), Alexei Gordin, Henri Hütt, Danel Kahar, Raul Keller, Kaspar P Loit ja Denisa Stefanigova (CZ).

Videomängude mitmekesist maailma esitab Baltimaade esimene interaktiivne videomängude muuseum LVLup!, mis oli 2018. aastal asutatud Tallinnas entusiastide Andrejs Rusinovskis ja Camille Laurelli poolt. Narva tuuakse kuldne klassika: Nintendo, Sega ning Sony PlayStation konsoolid.

"Soovime, et igas vanuses külastajad saaksid mõnusalt aega veeta, nii et haruldasi esemeid on vähe — enamasti on eksponaadid, mis pakuvad huvi kõigile," rääkis Andrejs Rusinovskis. "Vanemad inimesed sukelduvad oma lapsepõlve: Battle City, Contra, Mario. Noorte jaoks on meil olemas Guitar Hero plastikkitarrid ja trumm. Lapsi kindlasti rõõmustab Kinect. Kõik need asjad on suhteliselt uued, aga ikkagi: Kinect ilmus 2010. aastal ehk siis 11 aastat tagasi, esimesed Hero mängud olid loodud aastal 2007 ehk ka see on juba ajalugu."

Näitused on avatud 15. jaanuarist 10. aprillini. Lisainfo on leitav Narva kunstiresidentuuri veebilehelt.