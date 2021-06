Ilmus "Sopranode" eellugu jutustava filmi avatreiler

Kolmapäeval ilmus esimene treiler filmile "The Many Saints of Newark", mis räägib 14 aastat tagasi lõppenud HBO telesarja "Sopranos" ("Sopranod") eelloo.

Film räägib 1967. aastal New Jerseys Newarkis toimunud mässude taustal loo, kuidas noorest Tony Sopranost -- keda kehastab 2013. aastal lahkunud James Gandolfini poeg Michael -- saab onu käe all karmikäeline maffiaboss, keda kõik "Sopranode" sarjast tunnevad, vahendab Guardian.

Filmi tootjad on New Line Cinema ja Warner Bros ning üks produtsentidest on ka sarja enda looja David Chase. Filmi lavastaja on Alan Taylor.

Lisaks noorele Gandolfinile astuvad filmis üles Alessandro Nivola, Leslie Odom Jr., Jon Bernthal, Corey Stoll, Billy Magnussen, John Magaro, Michela De Rossi, Ray Liotta ja Vera Farmiga.

"The Many Saints of Newark" esilinastub kinodes ja platvormil HBO Max 1. oktoobril.