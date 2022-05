Suri näitleja Ray Liotta

Ray Liotta alustas tööd näitlejana 1980. aastatel, tehes esialgu väiksemaid rolle telesarjades ("The Lonely Lady", 1983), vahendas The Guardian. 1986. aastal pälvis ta Kuldgloobuse nominatsiooni rolli eest Jonathan Demme'i filmis "Something Wild", millele järgnesid mõne aasta pärast ka kolmele Oscarile nomineeritud pesapallifilm "Field of Dreams" (Phil Alden Robinson, 1989) ja üheks läbi aegade parimaks gangsterifilmiks peetav "Goodfellas" (Martin Scorsese, 1989).

Kuigi Liotta edukamad rollid jäävad karjääri algusesse, jätkas ta tööd tänaseni, tema viimase aja tuntumate rollide hulka kuuluvad nii kuuele Oscarile nomineeritud "Marriage Story" (Noah Baumbach, 2019) kui ka Stephen Soderbergi põnevik "No Sudden Move" (2021) ja sarja "Sopranod" eellugu "The Many Saints of Newark" (2021).

2005. aastal pälvis Ray Liotta sarjas "ER" tehtud episoodilise rolli eest ka Emmy auhinna.

Peagi on vaatajate ette jõudmas ka Apple TV+ telesari "Black Bird", kus Ray Liotta kaasa lööb, ning režissöör Elizabeth Banksi film "Cocaine Bear", kus Liotta on üks peaosalisi.