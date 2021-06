ERM-i püsinäitus jääb tasuta avatuks kuni aasta lõpuni

Alates veebruarist kuni juuni lõpuni oli Eesti Rahva Muuseumi püsinäitus "Kohtumised" külastajatele tasuta. Senise perioodi põhjal otsutati, et ilma piletita pääseb püsinäitusele kuni 2021. aasta lõpuni.

"Olen olnud alati seda meelt, et eesti kultuurilugu ja eestlaste elu kajastav mahukas püsinäitus "Kohtumised" peaks olema tasuta sissepääsuga," selgitas ERMi direktor Alar Karis. "Kui sel moel saab rohkem Eestimaa inimesi ja külalisi teada Eesti kultuuriloost, oleme oma ülesande täitnud. Veelgi enam, kui Eesti Rahva Muuseumi külastavad inimesed, kes pole varem muuseumis käinud, siis on lootust, et needsamad inimesed lähevad ja külastavad ka teisi Eesti muuseume."

Tasuta perioodil (1. veebruar kuni 27. juuni) läbi viidud külastajauuring ning ka muuseumi piletikassa ja giidide tagasiside andsid märku, et muuseumisse jõudis hulgaliselt inimesi, kes seal varem käinud ei olnud. Külastajauuringule vastanutest polnud ERMis varem käinud kolmandik, samuti tõi 30% vastanutest välja, et püsinäituse tasuta sissepääs oligi sel külastuskorral ERMi tulemise põhjuseks. Sel perioodil kasvas ka muukeelsete külastajate hulk. Samuti ostis ligi 70 protsenti külastajatest pileti mõnele tasulisele ERM-i näitusele.

Eesti Rahva Muuseumi püsinäitus "Kohtumised" on tasuta sissepääsupiletiga külastamiseks 2021. aasta lõpuni muuseumi lahtiolekuaegadel kolmapäevast pühapäevani kell 10–18. Tasuta saab külastada ka B-osa fuajeed ja seal asuvaid näituseid.