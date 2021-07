Galerii: Tallinnas esilinastus Priit Pääsukese noortekomöödia "Öölapsed"

"Komöödia kohta öeldakse sageli, et see on väga keeruline žanr, aga ma otsustasin võtta tänapäevase noortekomöödia tegemist kui katset seda müüti murda," ütles Priit Pääsuke ja lisas, et filmis kujutatud sügavamad teemad tuuakse vaatajani elujaatavas ja lustlikus võtmes ja üht sellist noortekat olengi tahtnud teha."

Produtsent Marianne Ostrati sõnul on stsenarist Ewert Kiwi ja kaasstsenarist ning filmi operaator Mart Raun kirjutanud "Öölaste" originaalstsenaariumi inspireerituna 1980. aastate mõnusatest Ameerika keskkooli-komöödiatest. "Režissöör Priit Pääsukese käe all on sellest saanud tänapäeva Eestisse asetuv lõbus ja kaasahaarav heatujufilm, mille sarnast ei ole Eestis nii kõrgel tehnilisel ja esteetilisel tasemel varem tehtud."

Produtsendi sõnul oli tunda, et publik võttis filmi hästi vastu. "Esilinastusel kõlanud naeru, külaliste tagasiside ja järelpeo meeleolude põhjal tundub, et film täidab oma eesmärki ja läks inimestele otse südamesse ja naerusoolikasse."

Filmi lavastaja on Priit Pääsuke ("Keti lõpp"), stsenarist Ewert Kiwi, operaator ja kaasstsenarist Mart Raun, kunstnik Kadri Kuusler, kostüümikunstnik Gerly Tinn, grimmikunstnik Maarja Viikmaa, helilooja Janek Murd, helirežissöör Harmo Kallaste ning produtsent Marianne Ostrat.

"Öölapsed" jõuab kinodesse üle Eesti 9. juulil, eellinastused valitud kinodes 7. juulist.