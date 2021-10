Janek Murd avaldas esimese singli peagi ilmuvalt albumilt

Muusik Janek Murd andis välja loo "Ava", mis on esimene singel 22. oktoobril ilmuvalt albumilt. Loole on teinud video Maido Hollo ja Joosep Volk (TOLM stuudio).

Murd selgitas, et teda seovad Maido Hollo ja Joosep Volgiga koostööd varasemast ajast. "Need on olnud tellimustööd, näiteks ETV saate "OP+" alguse- ja lõputiitrid, mina olen teinud muusika, nemad aga animatsiooni," sõnas ta ja lisas, et need kontaktid on olnud väga meeldejäävad just seetõttu, sest suhtumine ja teostus on olnud detailne, põhjalik ja professionaalne. "Selle aasta alguses tekkis mõte, et prooviks seekord teisiti, ei seaks mingeid piire ega raame, pole ju põhjust midagi ega kedagi reklaamida, laseks mõtte vabaks ja abstraktseks, teeks kunsti ja lähtuks ainult muusikast."

Joosep Volgi sõnul on Janek Murdi muusikast kerge inspiratsiooni saada. "Just tema looming on mitmel korral tekitanud soovi luua sellega nii paralleelselt kui ühtse tervikuna toimiv visuaal. Muusika õhulisus ning koheselt tajutav kihilisus annab võimaluse ja ruumi animatsioonile, mida saab ankurdada instrumendilöökide pragudesse."

Kuula lugu "Ava":