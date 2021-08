Kultuuriportaal soovitab: "Tordikindral" ETV2-s

Sünopsis:

1980. aastate keskel kuulutab Rootsi televisiooni saatejuht Jan Guillou Köpingi Rootsi kõige igavamaks linnaks. Kogukond on halvatud, kui kogu maa naerab nende üle, kuid külajoodik Hasse P otsustab tõestada, et "need sunnikud Stockholmis" eksivad. Tal tuleb kõrgelennuline idee: küpsetada maailma kõige pikem võileivatort, mis viiks Köpingi (ja muidugi ka Hasse P) Guinnessi rekordite raamatusse. Kuid rekordite tee on konarlikum, kui võiks arvata. Peaosalist kehastab Rootsi filmitäht Mikael Persbrandt, kes teeb kaasa ka hetkel ETV2 ekraanil näidatavas draamasarjas "Nähtamatud kangelased".

"Tordikindral" on ETV2 eetris kolmapäeval, 4. augustil kell 21.30.