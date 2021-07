ETV2 toob vaatajateni põhjamaade heatujufilmid

"Tordikindral" ("Tårtgeneralen", Rootsi 2018), rež Filip Hammar, Fredrik Wikingsson

Kaader filmist "Tordikindral". Autor/allikas: pressimaterjalid

4. august kell 21.30

Filip Hammari ja Fredrik Wikingssoni südamlik ja nukravõitu alatooniga tõsielusündmustel põhinev lugu. 1980. aastate keskel kuulutab Rootsi televisiooni saatejuht Jan Guillou Köpingi Rootsi kõige igavamaks linnaks. Kogukond on halvatud, kui kogu maa naerab nende üle, kuid külajoodik Hasse P otsustab tõestada, et "need sunnikud Stockholmis" eksivad. Tal tuleb kõrgelennuline idee: küpsetada maailma kõige pikem võileivatort, mis viiks Köpingi (ja muidugi ka Hasse P) Guinnessi rekordite raamatusse. Kuid rekordite tee on konarlikum, kui võiks arvata. Peaosalist kehastab Rootsi filmitäht Mikael Persbrandt, kes teeb kaasa ka hetkel ETV2 ekraanil näidatavas draamasarjas "Nähtamatud kangelased".

"Gurmeeklubi" ("Madklubben", Taani 2020), rež Barbara Topsøe-Rothenborg

Kaader filmist "Gurmeeklubi". Autor/allikas: Giuseppe Di Viesto

11. august kell 21.30

Südamlik ja lustakas Taani film saadab kolme elusügises sõbrannat, kes sõidavad Itaaliasse Apuuliasse kokanduskursusele. Marie' (Kirsten Olesen) mees jättis naise maha jõuluõhtul, Berling (Stina Ekblad) on igavene vanatüdruk, kes keeldub passi vaatamast, ja Vanja (Kirsten Lehfeldt) ei suuda üle saada abikaasa surmast. Itaalias avastavad nad, et kõige tähtsam asi elus on sõprus ning iialgi pole hilja hakata täiel rinnal elama.

"Seltskonnamängud" ("Seurapeli", Soome 2020), rež Jenni Toivoniemi

Kaader filmist "Seltskonnamängud". Autor/allikas: pressimaterjalid

18. august kell 21.30

Soome komöödias "Seltskonnamängud" koguneb kolmekümnendates aastates sõpruskond idüllilisele saarele Mitzi (Emmi Parviainen) 35. sünnipäeva üllatuspeole. Kuid pidu kisub algusest peale viltu, sest sünnipäevalaps pole üllatusest vaimustuses. Pinge kasvab veelgi, kui Mitzi parim sõbranna Veronika (Laura Birn) toob kaasa oma uue kallima Mikaeli (Cristian Hillborg), rootslasest Hollywoodi näitleja. Tuttav ümbrus ja vanad rituaalid avaldavad oma mõju ning pinnale kerkivad noorpõlve suhted ja selgeks rääkimata küsimused.

"Viimane kalalkäik" ("Síðasta veiðiferðin", Island 2020), rež Thorkell S. Hardarson, Orn Marino Arnarson

Kaader filmist "Viimane kalalkäik". Autor/allikas: pressimaterjalid

25. august kell 21.30

Kergemeelne Islandi komöödia on režissööride Thorkell S. Hardarsoni ja Orn Marino Arnarsoni sõnul segu filmidest "Pohmakas" ja "Külili". Kuus sõpra avastavad iga-aastasel kalalkäigul, et naiste, töö ja murede koju jätmine polegi nii lihtne. Viltu läheb kõik, mis vähegi saab, ja vahvast kalalkäigust saab täielik põrgu. Filmis teevad kaasa Þorsteinn Bachmann, Halldór Gylfason, Hilmir Snær Guðnason jt.

"Diana pulmapidu" ("Dianas bryllup", Norra 2020), rež Charlotte Blom

Kaader filmist "Diana pulmapidu". Autor/allikas: pressimaterjalid

1. september kell 21.30

1981. aasta 29. juulil abielluvad Londonis Diana Spencer ja prints Charles. Ühes Norra väikelinna sööklas peavad samal päeval pulmapidu Liv (Marie Blokhus) ja Terje (Pål Sverre Hagen), vankris magamas nende tütar Diana. Printsessi nimekaimu elu on kahtlemata vähem glamuurne, aga kindlasti palju lõbusam. Näeme läbi Diana silmade tema vanemate tormilist abielu ja armastust, mis on tugev ka kolmkümmend aastat hiljem, kui abiellumas on Diana ise.