Kultuuriportaal soovitab: dokumentaalfilm "Unustatud rahvaste jälgedes" ETV-s

"Mul on väga hea meel, et need retked teoks said. Samuti olen väga tänulik, et need said jäädvustatud ja dokumentaalfilmiks vormitud. Võõrkeelsete subtiitrite abil on soov seda dokumentaalfilmi ka Eestist väljapoole lennutada," rääkis Collegium Musicale dirigent Endrik Üksvärav. Üksvärav lisas, et ennekõike on ta loomulikult tänulik Veljo Tormisele tema muusika eest. "Seda kooritsüklit kirjutades oli Veljo Tormis lisaks hõimurahvastele mures eestlaste pärast – see on kirjutatud meile hoiatuseks, et me oskaks oma rahvust ja kultuuri hoida!"

Pool sajandit tagasi käis helilooja Veljo Tormis oma esimesel Liivimaa ekspeditsioonil ja reisilt saadud eredad elamused andsid inspiratsiooni kooritsükli "Liivlaste pärandus" sünniks. 30 aasta jooksul järgnesid vadja, isuri, ingeri, vepsa ja karjala fokloorile põhinevad kooritööd, millest kokku sündis suurteos "Unustatud rahvad". Tänaseks on surnud kõik rahvalaulikud, kelle lauldud laule Tormis oma teostes kasutas. Mitmed neist läänemeresoome rahvastest on hääbumise äärel ja on keeli, mida kõnelevad veel vaid mõned üksikud inimesed.

Eesti tippkammerkoor "Collegium Musicale" ja soome-ugri rahvastega koostööd edendav Fenno-Ugria asutus külastasid kolme aasta jooksul kõiki rahvaid, keda helilooja Veljo Tormis on oma suurtsüklis muusikaliselt kujutanud, et neile laulda nende endi folkloorile põhinevat muusikat ning toetada meie paljukannatanud hõimlasi oma kultuuri elushoidmisel.

Dokumentaalfilmi režissöör on Erle Veber, operaator Meelis Kadastik, toimetaja Ruth Alaküla. Retkede toimumist ja dokumentaalfilmi valmimist toetasid EV100 välisprogramm, Haridus-ja Teadusministeeriumi hõimurahvaste programm, Eesti Kultuurkapital.

Dokumentaalfilm "Unustatud rahvaste jälgedes" ETV eetris laupäeval, 7. augustil kell 17.00.