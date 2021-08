Ruudu Rahumaru avab pastellijoonistuste näituse

Foto- ja maalikunstnik Ruudu Rahumaru avab teisipäeval, 11. augustil kunstipoes Tartu pood näituse "Natsamra", mis on esimene näitus, kus ei ole ühtegi fotot. Näitusel saab näha kunstniku pastellijoonistusi, mis on valminud viimaste aastate jooksul.

"Olen joonistamist armastanud ja vihanud sama palju. Olen rebinud puruks palju pilte, nii et iga joonistus, mis on Tartu poe näitusele jõudnud, on ellujääja ning sümboliseerib mõnes mõttes endale andestamise ja aktsepteerimise teekonda," selgitas Rahumaru.

"Natsamra on seotud hingeteekonnaga. Usun siiralt, et hingedele on antud väga erinevad rajad käia. Oma teekonnal olen end tihti avastanud mingist üksildasest tumedast vaakumist. Nende piltide algimpulss tuli soovist seda kohta sügavamalt mõista ja ennast "sealt välja joonistada". Tunnen et see on õnnestunud ja see väärib tähistamist".

Ruudu Rahumaru on lõpetanud Tartu kõrgema kunstikooli fotograafia erialal. Ta on osalenud mitmel ühisnäitusel ning korraldanud fotomaalide isiknäituseid. Tema loomingu põhiline eesmärk on enda sõnul inimese ja ürglooduse hingemaastike ühendamine. 2019. aastal dokumenteeris ta Edward von Lõnguse Euroopa turneed "(R)estart Reality".

Ruudu Rahumaru näitus jääb avatuks kuni 18. septembrini. Tartu pood on avatud teisipäevast neljapäevani kell 12–18 ning reedel ja laupäeval kell 12–23, Tartu Aparaaditehases, Kastani 42.