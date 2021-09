Tartus avatakse Tuuli Puhveli ja Eero Ijavoineni ühisnäitus

"tARTu poe valgussein inspireeris mind looma mängulist kooslust vitraažidest, liivapritsi-pitsidest ja traadigraafikast. Enamus leidmaterjale ja detaile, mida teoste loomisel olen kasutanud, on leitud metsas ja tühermaadel uidates," rääkis Tuuli Puhvel oma uuema loomingu tagamaadest.

Eero Ijavoinen eksponeerib puukujusid, milles on ühendatud robustselt töödeldud puit erinevate leidobjektide ning klaasi ja värviga. Ijavoineni loomingus kohtuvad talupojaesteetika ja glamuur. Söe ja akrüüli segatehnikas maalid jätkavad näitusel sama teemat.

Lisaks on Puhvel pununud Ijavoineni kujudele mõned kojad, kus läbipaistvus ja haprus on kontrastis puu raskuse ja massiivsusega.

Tuuli Puhvel on Pallase maali osakonna õppejõud ja Eesti akvarellistide ühenduse liige. Eero Ijavoinen on maalikunstnik ja skulptor ning samuti õpetanud maali Pallases. Mõlemad kunstnikud on osalenud rohketel näitustel.

Tuuli Puhveli ja Eero Ijavoineni ühisnäitus jääb avatuks kuni 16. oktoobrini. tARTu pood Tartu Aparaaditehases on avatud teisipäevast reedeni kell 12-18 ning laupäeval kell 12-16.