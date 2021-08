Tartuff jõuab ka Raadile

Tartu kesklinnas algab esmaspäeval armastusfilmide festival Tartuff, mis on pühendatud sel aastal teadusele. Tartuffi eriprogramm jõuab kolmel päeval ka Raadile, Eesti Rahva Muuseumisse (ERM) ning ühel õhtul läheb ERM oma eriprogrammiga omakorda külla kesklinna piirkonda.

Kolmapäeval, 4. augustil korraldab ERM-is läbi erituuri soome-ugri teemadel muuseumi teadur Piret Koosa. Otsitakse koos vastuseid küsimustele kas või kuidas erinevad arusaamad armastusest kultuuriti, kas need arusaamad on aja jooksul muutunud, kas vanasti olid inimesed õnnelikumad, kas tänapäeval on suhted keerulisemad ja millist rolli mängib armastus teadlaste töös. Tuur algab kell 17.

Neljapäeval, 5. augustil kell 17 saab seigelda ERM-i muinasjutumetsas koos Hapra ja Vapraga. Näitusel "Elas kord …" toimuvat nii lastele kui suurtele sobivat tuuri veavad eest printsess ja prints.

Reedel, 6. augustil kutsub ERM huvilisi hoopis Aparaaditehases asuvasse tARTu poodi, kus koos muuseumi teadur-kuraatori Karin Leivategijaga võetakse vaatluse alla linnaöö eripalgeline tähendus. Ööakadeemia loengule järgneb (t)öötuba, kus soovijad saavad teada erinevate võimaluste kohta, kuidas läheneda antropoloogiliste meetoditega öise linna uurimisele. Seejärel suunduvad (t)öötoalised iseseisvalt või koos kaaslastega välitöödele augustikuisesse Tartu öhe. Ööakadeemias osalemine nõuab eelregistreerimist.

Laupäeval, 7. augustil kutsub giidituur avastama ERM-i püsinäitust "Kohtumised" hoopis giid-roboti abil. Tuur algab keskpäeval.

Lisainfo ERMis toimuva Tartuffi eriprogrammi kohta saab ERM-i kodulehelt.

4. augustil kell 19 toimub ERMi teatrisaalis (B-sissepääsuga) Saksa lavastaja ja filmirežissööri Daniel Kötteri filmiprogramm ja elektroonilise alternatiivmuusika bändi Keetai kontsert.