Tartuff toob vaatajateni Hiina, Taiwani, Hongkongi ja India filmikunsti

Tartuff kuulutas teisipäeval välja filmikava, kus on kokku 18 armastuse eri variatsioone puudutavat filmi mitmest maailmajaost ja žanrist.

Hiina koolielu varjatumat poolt – massilist koolivägivalda – käsitleb Hongkongi režissööri Derek Kwok-cheung Tsangi film "Paremad päevad" (Shao Nian De Ni), mille kangelanna Nian peab toime tulema kiusamise ja lõpueksamite pingega. 2020. aasta parim Hongkongi linateos kandideeris tänavu ka mitteingliskeelse filmi Oscarile.

Taiwanil üles võetud vampiiridraamas "Surnud ja ilusad" (Dead & Beautiful) muutuvad pururikkad noored pärast järjekordset pidu vampiirideks. Hollandlase David Verbeeki film kõnnib mitme žanri piiril, käsitledes suurlinna noorte üksindustunnet ja umbusku tulevikku.

India režissööri Prithvi Konanuri filmis "Kus on Pinki?" (Pinki Elli?) läheb kaduma kaheksakuine beebi, tõstatades India ühiskonnas valusa teema -- laste varastamine ja müümine.

Kaader filmist "Hea abikaasa". Autor/allikas: pressimaterjalid

Euroopa filmikunsti esindab Prantsuse režissööri Marie-Castille Mention-Schaari "Hea abikaasa" (A Good Man) – draamafilm last soovivast paarist, transsoolisest mehest ja tema naispartnerist, kes saatuse tahtel on viljatu. Prantsusmaalt on pärit ka Charlène Favier´ "Slaalom" (Slalom), mis puudutab spordi kaudu alaealiste väärkohtlemise ja hoolimatuse teemat. Film võitis mullusel PÖFF-i noorte- ja lastefilmide festivalil Just Film parima noortefilmi grand prix'.

Hispaania filmi "Kärgatus" (Destello Bravio) režissööri Ainhoa Rodríguezt on lummanud Lõuna-Hispaania kolkakülade naiste lood, mis kasvanud välja patriarhaalsest keskkonnast. Norra lavastaja Charlotte Blomi draamakomöödia "Diana pulmapidu" (Dianas bryllup) jälgib aga lapse silmade kaudu oma vanemate kooselu, mis pole täiuslik, aga on ikka ja alati inimlik ja liigutav.

Taani režissööri Henrik Ruben Genzi sõjafilmis "Erna on sõjas" (Erna I Krig) maskeerub Erna meheks, et sõtta kutsutud pojale järgneda ja teda kaitsta. Lugu emaarmastusest võeti üles Tartus ja selle ümbruses.

Filmiklassikat esindab Itaalia romatiliste draamakomöödiate kuninga Gabriele Muccino diloogia "Viimane suudlus" (L'ultimo bacio) ja "Suudle mind veel" (Baciami ancora), mille tegelased keerlevad suhte-, tõe- ja valede puntras.

Kaader filmist "Viga maatriksis" süveneb simulatsiooniteooriasse. Autor/allikas: pressimaterjalid

Tänavuse festivali alateema teadusega on seotud kaks dokumentaalfilmi, mis jõuavad Athena keskuse ekraanile.

Rodney Ascheri dokumentaalfilm "Viga maatriksis" (A Glitch in the Matrix) süveneb simulatsiooniteooriasse, mille viis massidesse kultusfilm "Matrix".

Iiri dokumentalist David Burke toob aga filmis "Küborgide isa" (Father of the Cyborgs) vaatajani loo neuroloog Phil Kennedyst, kes lasi teaduse nimel paigaldada oma ajusse elektroodidega varustatud implantaadi, et uurida, kuidas saaksid halvatud ja kõnevõimeta inimesed oma mõtteid kuuldavaks teha.

Dokumentaalfilmidest linastuvad Athena keskuses veel Itaalia režissööri Francesca Mazzoleni film "Punta Sacra" – lugu Rooma külje all tegutsevast illegaalsest kogukonnast – ja India režissööride Rintu Thomase ja Sushmit Ghoshi film "Tulega kirjutades" (Writing with Fire), milles ühiskonna kõige madalamast kihist pärit India naisajakirjanikud võitlevad sule ja kaameraga ebaõigluse vastu. Dokumentaalfilm sai tänavusel Sundance´i filmifestivalil publikuauhinna.

"Surnud ja ilusad" moodsatest vampiiridest. Autor/allikas: pressimaterjalid

Perefilmidest näeb Athena keskuses Slovaki režissööri Martina Saková filmi "Suve mässajad" (Sommer-Rebellen) ja "Nukitsameest", mis on pühendatud Helle Karise mälestusele.

Juba varem kuulutas festival välja tänavused avafilmid, Rao ja Pauline Heidmetsa lühianimafilmi "Kood" ja USA režissööri Chad Hartigani romantilise ulmefilmi "Väike kala" (Little Fish).

Esimest korda toimuva Tartuffi suveakadeemia kava kuulutab festival välja 21. juulil ja kõrvalprogrammi kava 26. juulil. Kandideerimine filmikriitika suvekooli on juba alanud.

Tartuff toimub 16. korda ja seda korraldab Pimedate Ööde filmifestival koostöös Tartu filmifondi ja Tartu loomemajanduskeskusega.