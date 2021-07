Tartuffi avab Rao ja Pauline Heidmetsa värske animafilm "Kood"

Tartuffi juhi Kristiina Reidolvi sõnul viib efektne film intrigeerivalt kokku geneetika ja rahvuskultuuri. "Meil on väga hea meel sellega alustada, sest teadus on tänavu festivali fookuses," ütles ta.

Filmi idee sai üks meie nimekamaid animafilmiautoreid Rao Heidmets tantsupeolt. "Mulje oli nii võimas, et tõi pisara silma, tabasin end veidralt mõttelt: seda kõike tehakse vabast tahtest, ilma tasuta, tohutu entusiasmiga, aga miks," tõdes ta ja lisas, et sellel ei saa olla muud põhjust kui see, et kõik on meie geeniahelasse sisse kodeeritud. "Me lihtsalt peame muusika saatel mustreid tegema ning hilisemad vestlused parimate geeniteadlastega ainult kinnitasid seda."

Rao Heidmetsa filmistuudios valminud linateose stsenaariumi on kirjutanud Heidmets ise koos Valter Uusbergiga, samuti on temalt kunstnikutöö. Filmi operaator on Urmas Jõemees ja helilooja Sven Grünberg.

Avatseremooniale ja esilinastusele järgneb USA režissööri Chad Hartigani romantiline ulmefilm "Väike kala" ("Little Fish"), milles viirus ründab inimeste aju, kustutades mälestused.

PÖFFi armastusfilmide festival Tartuff toimub 2.–7. augustini. Eesti suurima vabaõhukino ekraanile jõuab 12 filmi, lisaks näitab Athena keskus dokumentaal- ja lastefilme. Kõik seansid on publikule tasuta. Kogu programmi avalikustab Tartuff juuli keskel.